Венгрия не может отказаться от российской нефти: Мадьяр сделал важное заявление
- Венгрия полагается на нефтепровод "Дружба" для получения российской нефти.
- Украина планирует частичное восстановление работы нефтепровода до конца апреля, но полный ремонт займет больше времени.
Ранее Венгрия получала российскую нефть через нефтепровод "Дружба". Однако еще в конце января этот путь был поврежден в результате обстрела. Сейчас там продолжается ремонт.
Важен ли для Венгрии нефтепровод "Дружба"?
Для Венгрии нефтепровод "Дружба" остается чрезвычайно важным. Будапешт надеется, что его функционирование будет восстановлено в ближайшее время, сообщает российское издание ТАСС.
Венгрия пока не может отказаться от российской нефти. Поставки по нефтепроводу "Дружба" имеют для страны чрезвычайно важное значение. Будапешт надеется, что Украина возобновит его работу до конца апреля.
Заметим, именно такие сроки восстановления анонсировала Украина. Накануне Зеленский подтвердил, что все идет по плану. То есть, нефтепровод таки запустят до конца апреля.
В то же время украинский президент указал, что это не полное восстановление "Дружбы". Полноценный ремонт продлится значительно дольше, сообщает ОП.
Резервуары все не будут отремонтированы. Это долгий процесс. Но это вопрос о другом способен ли он (нефтепровод – 24 Канал) функционировать? – Да.
Зеленский также говорил на то, что Венгрия и Украина должны активно сотрудничать. Благодаря этому улучшится ситуация для обеих стран.
Разблокирует ли Венгрия кредит 90 миллиардов евро для Украины?
Ранее Венгрия заблокировала кредит 90 миллиардов евро для Украины. Таким образом предыдущий венгерский премьер давил на Киев, чтобы быстрее восстанавливалось поставки через "Дружбу".
Зеленский выразил надежду, что новое руководство Венгрии изменит свою позицию. Мадьяр указал на готовность разблокировать кредит для Украины. Однако только после того, как российская нефть потечет "Дружбой".