Венгрия не может отказаться от российской нефти: Мадьяр сделал важное заявление

Ранее Венгрия получала российскую нефть через нефтепровод "Дружба". Однако еще в конце января этот путь был поврежден в результате обстрела. Сейчас там продолжается ремонт.

Важен ли для Венгрии нефтепровод "Дружба"?

Для Венгрии нефтепровод "Дружба" остается чрезвычайно важным. Будапешт надеется, что его функционирование будет восстановлено в ближайшее время, сообщает российское издание ТАСС.

Читайте также "Дружбу" запустят: Зеленский объявил, когда это произойдет

Петер Мадьяр Премьер-министр Венгрии Венгрия пока не может отказаться от российской нефти. Поставки по нефтепроводу "Дружба" имеют для страны чрезвычайно важное значение. Будапешт надеется, что Украина возобновит его работу до конца апреля.

Заметим, именно такие сроки восстановления анонсировала Украина. Накануне Зеленский подтвердил, что все идет по плану. То есть, нефтепровод таки запустят до конца апреля.

В то же время украинский президент указал, что это не полное восстановление "Дружбы". Полноценный ремонт продлится значительно дольше, сообщает ОП.

Владимир Зеленский Президент Украины Резервуары все не будут отремонтированы. Это долгий процесс. Но это вопрос о другом способен ли он (нефтепровод – 24 Канал) функционировать? – Да.

Зеленский также говорил на то, что Венгрия и Украина должны активно сотрудничать. Благодаря этому улучшится ситуация для обеих стран.

Разблокирует ли Венгрия кредит 90 миллиардов евро для Украины?