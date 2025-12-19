Лучше не станет: что будет с нефтегазовыми доходами России в будущем
- Доходы российского бюджета от нефти и газа в ноябре уменьшились на 35% по сравнению с 2024 годом.
- Прогнозируется, что дефицит бюджета в России продлится как минимум до 2042 года.
В России сокращаются нефтегазовые доходы. Этому, в частности, способствуют санкции. Также значительное влияние на экспорт российской нефти имеют удары Украины по НПЗ России.
Как изменились нефтегазовые доходы России?
К тому же на сокращение доходов на нефть и газ повлияло укрепление рубля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Доходы российского бюджета от нефти и газа в ноябре этого года меньше на 35% чем в 2024. В 2025 они составляют – 520 миллиардов рублей (согласно нынешнему курсу, это ориентировочно – 6,59 миллиарда долларов).
Что важно знать о доходах от нефти и газа в России:
- для Кремля это один из главных источников поступлений, по состоянию на сейчас они составляют – четверть всего федерального бюджета;
- по сравнению с октябрем доходы в этой области меньше на 7,4% (исключением из этого являются циклические платежи налога на прибыль).
Что будет с российскими нефтегазовыми доходами?
Российское правительство утвердило прогноз социально-экономического развития. Согласно ему, бюджетный дефицит будет в России будет как минимум до 2042 года, сообщает разведка.
В то же время Кремль рассматривает два сценария развития событий:
- базовый – более оптимистичный;
- и консервативный – кратно хуже.
В частности, согласно этому прогнозу, ожидается ощутимая деградация нефтегазовой модели. Предположительно, доля этих доходов упадет с 4 % до 1,9%.
Прогноз основывается на оптимистичном и слабо привязанном к реальности предположении об около 3-% ежегодного роста реального ВВП. В совокупности эти параметры скорее сигнализируют не о стабильности, а о затяжном, структурном падении российской экономики, которое правительство уже сейчас вынуждено признавать в собственных расчетах,
– отмечает разведка.
Что ждет экономику России?
Несмотря на заявления пропагандистов, очевидно, что ситуация в российской экономике ухудшится. В частности, ожидается значительная девальвация рубля. По состоянию на сейчас, 1 доллар стоит ориентировочно 80 рублей. А вот уже в 2042 году он с большой вероятностью достигнет – 133 рублей.
К концу 2025 года дефицит федерального бюджета в России будет более 71,7 миллиарда долларов. Этот показатель будет расти. Согласно базовому сценарию, он составит – 271,9 миллиарда долларов, а вот, в соответствии с консервативным – 688 миллиардов долларов.