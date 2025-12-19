Лучше не станет: что будет с нефтегазовыми доходами России в будущем

В России сокращаются нефтегазовые доходы. Этому, в частности, способствуют санкции. Также значительное влияние на экспорт российской нефти имеют удары Украины по НПЗ России.

Как изменились нефтегазовые доходы России?

К тому же на сокращение доходов на нефть и газ повлияло укрепление рубля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Все зависит от России: стало известно, когда Украине придется вернуть кредит от ЕС

Доходы российского бюджета от нефти и газа в ноябре этого года меньше на 35% чем в 2024. В 2025 они составляют – 520 миллиардов рублей (согласно нынешнему курсу, это ориентировочно – 6,59 миллиарда долларов).

Что важно знать о доходах от нефти и газа в России:

для Кремля это один из главных источников поступлений, по состоянию на сейчас они составляют – четверть всего федерального бюджета;

по сравнению с октябрем доходы в этой области меньше на 7,4% (исключением из этого являются циклические платежи налога на прибыль).

Что будет с российскими нефтегазовыми доходами?

Российское правительство утвердило прогноз социально-экономического развития. Согласно ему, бюджетный дефицит будет в России будет как минимум до 2042 года, сообщает разведка.

В то же время Кремль рассматривает два сценария развития событий:

базовый – более оптимистичный;

и консервативный – кратно хуже.

В частности, согласно этому прогнозу, ожидается ощутимая деградация нефтегазовой модели. Предположительно, доля этих доходов упадет с 4 % до 1,9%.

Прогноз основывается на оптимистичном и слабо привязанном к реальности предположении об около 3-% ежегодного роста реального ВВП. В совокупности эти параметры скорее сигнализируют не о стабильности, а о затяжном, структурном падении российской экономики, которое правительство уже сейчас вынуждено признавать в собственных расчетах,

– отмечает разведка.

Что ждет экономику России?