Крупнейшие производители нефти проверяют важный план Трампа на устойчивость

Производители нефти в США и мире выступают против плана Дональда Трампа по увеличению объемов добычи нефти. Они переживают из-за своих прибылей и ситуации на рынке нефти.

Нефтепроизводители против масштабного плана Трампа

Дональд Трампа еще во время предвыборной кампании обещал увеличить объемы добычи нефти в США. Однако после вступления в должность его план проходит серьезную проверку со стороны американских и международных производителей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Markets Insider.

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Хотя администрация Трампа взяла на себя обязательства отменить регулирование для нефтегазовой отрасли. Однако этого может быть недостаточно, чтобы стимулировать нефтепроизводителей производителей поддержать план Трампа "бури, крошка, буры" (drill, baby, drill):

Дело в том, что США уже добывают рекордные объемы нефти. Поэтому еще большая активизация бурения и увеличение поставок нефти может поставить под угрозу их прибыльность.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники сообщает, что советники Белого дома признают этот факт и не ожидают, что нефтяная промышленность США увеличит объемы добычи сырья.

Мол, руководители нефтяных компаний намекнули в последних комментариях к отчетам о прибыли, что не стоит ожидать значительного увеличения объемов добычи черного золота.

Важно! Согласно данным Kansas City Federal Reserve, для того, чтобы нефтяные компании были готовы существенно увеличить добычу, то цена на нефть WTI в среднем должна колебаться на уровне 84 долларов за баррель. По состоянию на 5 января американская нефть торгуется на уровне 72,59 доллара за баррель и падает в цене второй день подряд.

Реакция международных нефтепроизводителей на план Трампа

За пределами США нефтепроизводители также не готовы поддерживать план Трампа по добыче нефти. В частности, сообщают, что Саудовская Аравия предупредила команду президента США, что нефтепроизводители в стране не стремятся увеличивать добычу.

В конце концов, ОПЕК добровольно ограничивала объемы добычи нефти в течение последних двух лет, чтобы повысить рыночные цены. Многие из стран, которые являются членами нефтяного картеля, зависят от доходов от продажи нефти и пострадали от падения рынка.

Согласно последним данным, члены ОПЕК+ намерены увеличить объемы добычи в апреле, а до конца первого квартала 2025 года (январь – март) они будут ограничивать предложение на рынке.