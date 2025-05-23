Казахстан сделал важное заявление относительно добычи нефти в 2025 году

Казахстан – это страна со значительными запасами нефти, которая входит в ОПЕК+. В то же время Казахстан системно нарушает квоты от нефтяного картеля. Власти страны сообщили о новом увеличении добычи.

Добыча нефти в Казахстане

Казахстан может превысить свои планы по добыче нефти в размере 96,2 миллиона тонн нефти в 2025 году. Соответствующее заявление сделал министр энергетики Ерлан Аккенженов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Это связано с увеличением добычи на месторождении Тенгиз, которое возглавляет компания Chevron. Этот проект начали в 2025 году. Интересно, что добыча нефти в Казахстане растет несмотря на давление со стороны ОПЕК+.

Дело в том, что Казахстан постоянно превышает квоты, установленные ОПЕК+. Казахский чиновник заявил, что это происходит именно из-за роста добычи на месторождении Тенгиз. Для примера, в марте 2025 года Казахстан установил рекорд по объемам добычи нефти, превысив квоту ОПЕК+ по добыче нефти.

В то же время в ОПЕК+ рассматривают возможность снова увеличить добычу нефти. Нефтяной картель рассматривает этот вариант даже несмотря на прогнозы о падении цен на нефть. Более того, Саудовская Аравия, которая является фактическим лидером ОПЕК+, отметила, что будет поддерживать дальнейшее увеличение добычи, если страны и дальше будут игнорировать квоты.