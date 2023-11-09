Расследователи разоблачили тайную схему продажи российской нефти, организованную заводом из Болгарии

Обход санкций, введенных против России, – это один из ключевых вызовов для Украины и Запада. Особенно если речь идет о нефти, доход от продажи которой составляет значительную часть российского бюджета. В новом расследовании обнаружили еще одного "помощника" для агрессора на этом рынке.

Специалисты Global Witness, Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центр изучения демократии (CSD) провели совместное расследование и выяснили, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Болгарии помогает России продавать нефть на мировых рынках.

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Болгарский завод помогает России продавать нефть

Речь идет о заводе Neftochim Burgas, злоупотреблявшего исключением в нефтяных санкциях Евросоюза против России, который получила Болгария. Это решение объяснили национальной безопасностью страны для энергоносителей. Однако перепродавать российскую нефть другим странам запрещено.

В то же время, данные за 2023 год свидетельствуют, что объемы сырья, которые покупает Болгария, невозможно обосновать энергетической безопасностью страны. Удалось выяснить, что европейское государство является одним из крупнейших импортеров российской нефти, перевозимой морским путем.

По этому показателю Болгария уступает только Индии, Китаю и Турции. На момент создания этого материала самая известная марка российской нефти Urals торгуется на рынке с ценой на уровне. 73,12 доллара за баррель, по данным OilPrice.

Нефтеперерабатывающий завод Neftochim Burgas, который вместо того, чтобы просто удовлетворять внутренний спрос на сырье, начал помогать России продавать свою нефть на глобальном рынке. Согласно данным CREA, за 10 месяцев текущего года через Болгарию прошел экспорт нефтепродуктов на 984 миллиона евро.

Дальше – больше! Контрольный пакет акций болгарского завода принадлежит российской компании "Лукойл". Поэтому это сотрудничество выглядит следующим образом: Burgas покупает российскую нефть со значительными скидками у "Лукойла", а затем помогает ее реализовать на мировом рынке.

Кроме того, Россия выигрывает дважды в этой ситуации, ведь налоги в государственный бюджет взимают с производства и экспорта нефти, купленной болгарским заводом Neftochim Burgas, тогда как еще одну "порцию" налогов платит и компания "Лукойл".

По данным расследования, нефтеперерабатывающий завод уже принес в российский бюджет примернов виде налогов.

Решение покупать российскую нефть помогло Индии сэкономить почти 3 миллиарда долларов. Все благодаря существенным скидкам, которые предлагает Россия. Аналогичную ситуацию зафиксировали и в Китае. Страна со второй экономикой мира сохранила, таким образом, примерно 10 миллиардов долларов.