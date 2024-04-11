Нефть приближается к многомесячному максимуму

Нефть продолжает расти в цене. Рынок реагирует на ситуацию на Ближнем Востоке О главных колебаниях цен на нефть – рассказываем в материале 24 Канала.

Сколько стоит нефть на рынке

В четверг, 11 апреля, нефть Brent начала торговую сессию с ценой на уровне 90,75 доллара за баррель. Рост составил 27 центов или 0,3%.

Обратите внимание Инвестиции в современном мире: главные плюсы и минусы, о которых стоит знать всем

При этом нефть WTI подорожала на 25 центов или 0,3%. Стоимость американской нефти сейчас колеблется на уровне 86,46 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 90,83 доллара за баррель (+0,39%)

Контракты WTI торгуются по цене 86,55 доллара за баррель (+ 0,39%).

Почему нефть растет в цене

В первом квартале 2024 года стоимость нефти существенно выросла . Тогда как за предыдущую неделю цены на нефть прибавили в цене более 4%.

Цены на нефть колеблются на уровне, который приближен к максимуму за 6 месяцев. К этим уровням сырье приблизилось на предыдущей торговой сессии, поскольку инвесторы готовились к потенциальной атаке Ирана, третьего по величине производителя нефти в ОПЕК, на Израиль. В то же время динамика на рынке сейчас стабильная.

Также сейчас Ближний Восток находится в состоянии готовности к возможному возмездию Ирана за вероятный израильский авиаудар по иранскому посольству в Сирии, информирует издание Reuters.