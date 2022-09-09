Нефть резко подскочила в цене: что явилось главным фактором влияния
Нефть по состоянию на 9 сентября довольно резко выросла в цене. Что явилось главной причиной такой динамики на рынке – читайте в материале 24 канала.
Сколько стоят самые известные марки нефти
Нефть Brent по состоянию на пятницу, 9 сентября, торгуется на уровне 91,70 доллара за баррель. С начала дня марка нефти подорожала на 2,86%. По сравнению с предыдущим днем эта марка нефти выросла в цене на 3,09 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.
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В то же время контракты на нефть под маркой West Texas Intermediate на сегодняшний день стоят 86,06 доллара за баррель. Со вчера нефть WTI подорожала на 2,85 доллара. С начала торговой сессии эта марка нефти выросла на 3,02%.
В то время как согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- марка нефти Brent торгуется на уровне 91,71 доллара за баррель (+2,70 доллара),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 86,04 доллара (+2,57 доллара).
По состоянию на 7 сентября цены на нефть упали до минимального уровня за последние 7 месяцев. Это связывают с угрозами россии остановить экспорт нефти и газа некоторым странам. Однако уже сегодня динамика черного золота на рынке изменилась, вернувшись к росту, сообщает Reuters.
К концу недели нефть стремительно выросла в цене из-за опасений из-за реального и потенциального сокращения предложения на рынке. Интересно, что нефтяные фьючерсы были настроены продолжать падать в цене, поскольку повышение процентных ставок и ограничения из-за коронавируса в Китае негативно повлияли на прогнозы по спросу, также пишет Reuters.
Прогнозы по ценам на нефть:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.