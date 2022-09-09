Нафта різко підскочила в ціні: що стало головним фактором впливу

Нафта, станом на 9 вересня, досить різко зросла в ціні. Що стало головною причиною такої динаміки на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Скільки коштують найвідоміші марки нафти

Нафта Brent станом на п'ятницю, 9 вересня, торгується на рівні 91,70 долара за барель. З початку дня ця марка нафти подорожчала на 2,86%. У порівнянні з попереднім днем ця марка нафти зросла в ціні на 3,09 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Водночас контракти на нафту під маркою West Texas Intermediate на сьогодні коштують 86,06 долара за барель. Від учора нафта WTI подорожчала на 2,85 долара. З початку торгової сесії ця марка нафти зросла на 3,02%.

Тоді як згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 91,71 долара за барель (+ 2,70 долара),

за барель (+ 2,70 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною у 86,04 долара (+ 2,57 долара).

Станом на 7 вересня ціни на нафту впали до мінімального рівня за останні 7 місяців. Це пов'язують із погрозами росії зупинити експорт нафти та газу деяким країнам. Проте вже сьогодні динаміка чорного золота на ринку змінилася, повернувшись до зростання, повідомляє Reuters.

На кінець тижня нафта стрімко зросла в ціні через побоювання через реальне та потенційне скорочення пропозиції на ринку. Цікаво, що нафтові ф'ючерси були налаштовані продовжувати падати в ціні, оскільки підняття процентних ставок та коронавірусні обмеження у Китаї негативно вплинули на пронози щодо попиту, також пише Reuters.

Прогнози щодо цін на нафту: