Нефть дешевеет третью неделю подряд, хотя опасения по поводу войны Израиля и ХАМАС спадают

Цены на нефть немного выросли, но общее обесценение барреля сохраняется третью неделю подряд. Опасения по поводу перебоев поставок в результате войны на Ближнем Востоке, в свою очередь, тоже становятся меньше.

Как война в Израиле повлияла на стоимость нефти

Так, фьючерсы на нефть типа Brent на январь выросли на 40 центов или 0,5%, то есть до 80,41 доллара за баррель в 07:29. Фьючерсы на американскую "легкую" нефть West Texas Intermediate (WTI) на декабрь стали на 30 центов или 0,4% больше, то есть до 76,04 доллара.

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На этой неделе цены на нефть Brent уменьшились на 5,7%, а на WTI — на 5,9%, что является самым большим спадом за три недели подряд с мая. Это связывают с угрозами перебоев поставок нефти из-за войны на Ближнем Востоке.

Конфликт остается хорошо локализованным в пределах Газы, несмотря на опасения, что он может разрастись, поскольку соседние арабские страны демонстрируют свое недовольство,

– говорят аналитики.

Ранее Белый Дом заявлял, что Израиль согласился приостановить военные операции в некоторых частях северной Газы на четыре часа в день. И хотя опасения относительно поставок уменьшились, растет тревога относительно спроса на нефть.

Особенно тревога растет со стороны Китая, являющегося крупнейшим импортером нефти в мире.

Слабые экономические данные Китая на этой неделе увеличили тревоги об уменьшении спроса. Кроме того, нефтеперерабатывающие заводы Китая попросили сократить поставки из Саудовской Аравии в декабре.

Аналитики из Citi 9 ноября выразили ожидание, что цены возобновятся после падения до минимума с июля на этой неделе. На это дополнительно отразится сокращение ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах и изменение соотношения между риском и вознаграждением для инвесторов после недавней распродажи.