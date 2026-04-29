ОПЕК теряет влияние на нефтяном рынке: все из-за ОАЭ
- ОАЭ решили выйти из ОПЕК и ОПЕК+ из-за противоречий с Саудовской Аравией и неприемлемых квот на производство.
- Саудовская Аравия продолжает оказывать большое влияние на ОПЕК+, что поддерживает стабильность организации, несмотря на выход ОАЭ и других стран.
ОПЕК теряет свои позиции на рынке. Причиной этого является выход ОАЭ из организации. Напомним, это произойдет 1 мая. Пока что остальные страны-члены не планируют аналогичные изменения.
Развалится ли ОПЕК из-за выхода ОАЭ?
ОАЭ это фактически четвёртый производитель, что покинул ОПЕК+ за последние годы, сообщает Reuters.
Напомним, Ангола покинула эту организацию еще в 2024 году. Тогда страна объяснила эти изменения разногласиями относительно желаемых объемов добычи.
До этого организацию покидали:
- Эквадор – в 2020 году;
- Катар – в 2019 году.
Однако не стоит считать, что это тенденция. ОПЕК+ точно не распадется в ближайшее время. В частности, этому будет способствовать влияние Саудовской Аравии.
ОПЕК+ не развалится, поскольку Саудовская Аравия по-прежнему захочет управлять рынком с помощью группы. В конце концов, Саудовская Аравия была фактически единственной страной со свободными мощностями в ОПЕК+,
– сказал генеральный директор Black Gold Investors Гэри Росс.
Важно! В настоящее время Саудовская Аравия может производить примерно 12 5 миллионов баррелей в сутки. Однако за последние годы производство держалось на уровне менее 10 миллионов баррелей в сутки.
Почему ОАЭ решили выйти из ОПЕК и ОПЕК+?
ОАЭ решили выйти не только из ОПЕК, а и из расширенной версии этой организации, сообщает Bloomberg. Такая ситуация явилась следствием многих нюансов, в частности:
- противоречий с Саудовской Аравией;
- неприемлемых квот на производство от ОПЕК, которые не позволяли ОАЭ развивать нефтяную промышленность на желаемом уровне.
Заметим, ОАЭ – один из крупнейших производителей ОПЕК. Страна являлась членом организации в течение 60 лет. Для партнеров это решение ОАЭ стало сюрпризом.
После ухода из организации Абу-Даби планирует усиливать производство и регулировать добычу самостоятельно. Этот производитель может расширить мощности до 5 миллионов баррелей сырой нефти и жидких нефтяных продуктов в день. Однако это станет возможным, если Ормузский пролив снова будет открыт, а также судоходство вернется к довоенному уровню.
По данным Международного энергетического агентства, фактическое закрытие Ормузского пролива, водного пути, что соединяет Персидский залив с международными рынками, заставило производителей в этом регионе – Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак и Кувейт прекратить добычу не менее 10 миллионов баррелей в день, или 10% мировых поставок,
– говорится в сообщении.
Что важно знать об ОПЕК?
ОПЕК был основан в 1960 году. Тогда эта организация контролировала примерно 50% мировой добычи. Впоследствии эта доля упала до 30%. Такая ситуация есть следствие изменения рынка и роста конкуренции.
В частности, крупнейшим конкурентом ОПЕК стали США. Ранее американское государство было зависимо от деятельности указанной организации. Однако со временем ситуация кардинально изменилась. Ведь США увеличили добычу до 20% от общемирового уровня, благодаря сланцевой нефти.
Из-за такого "усиления" США, ОПЕК в 2016 году создал расширенную версию организации – ОПЕК+. Туда присоединились несколько больших производителей нефти. В частности, Россия.