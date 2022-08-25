Нефть вернулась к падению: какие сценарии прогнозируют эксперты крупных банков
Нефть завершает очередной день с незначительным падением цен. Сколько стоят самые известные марки нефти и какие прогнозы – читайте на Финансы24.
Сколько стоят эталонные марки нефти
Марка нефти Brent заканчивает день на рынке с ценой на уровне 99,74 доллара за баррель, что на 1,28 доллара меньше, чем днем ранее. С начала сегодняшних торгов эта марка нефти упала на 1,46%, согласно данным Finance! Yahoo.
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Сентябрьские же контракты на нефть под маркой WTI сейчас колеблются на уровне 92,89 доллара за баррель. По сравнению с предыдущей торговой сессией сырье на 1,46 доллара стоит меньше. С начала сессии эта марка нефти подорожала на 2,11 %.Любопытно! С начала ноября 2022 года Сербия перестанет покупать сырье от государства-агрессора. Главная причина – санкции Евросоюза против россии.
В то время как согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- марка нефти Brent торгуется на уровне 99,75 доллара за баррель (-1,17 доллара),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 92,90 доллара (-1,4 доллара).
В начале этой недели Саудовская Аравия заявила о вероятности сокращения добычи сырья странами ОПЕК+ для поддержки цен. Следующая встреча картеля запланирована на сентябрь этого года. Еще один фактор – перспектива сокращения запасов нефти в США, сообщает CNBC.
Прогнозы экспертов по нефти:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Ведь это непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.