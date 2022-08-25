Нефть вернулась к падению: какие сценарии прогнозируют эксперты крупных банков

Нефть завершает очередной день с незначительным падением цен. Сколько стоят самые известные марки нефти и какие прогнозы – читайте на Финансы24.

Сколько стоят эталонные марки нефти

Марка нефти Brent заканчивает день на рынке с ценой на уровне 99,74 доллара за баррель, что на 1,28 доллара меньше, чем днем ранее. С начала сегодняшних торгов эта марка нефти упала на 1,46%, согласно данным Finance! Yahoo.

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Сентябрьские же контракты на нефть под маркой WTI сейчас колеблются на уровне 92,89 доллара за баррель. По сравнению с предыдущей торговой сессией сырье на 1,46 доллара стоит меньше. С начала сессии эта марка нефти подорожала на 2,11 %.

В то время как согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 99,75 доллара за баррель (-1,17 доллара),

за баррель (-1,17 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 92,90 доллара (-1,4 доллара).

С начала ноября 2022 года Сербия перестанет покупать сырье от государства-агрессора. Главная причина – санкции Евросоюза против россии.

В начале этой недели Саудовская Аравия заявила о вероятности сокращения добычи сырья странами ОПЕК+ для поддержки цен. Следующая встреча картеля запланирована на сентябрь этого года. Еще один фактор – перспектива сокращения запасов нефти в США, сообщает CNBC.

Прогнозы экспертов по нефти: