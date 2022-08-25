Нафта повернулася до падіння: які сценарії прогнозують експерти великих банків

Нафта закінчує черговий день із незначним падінням цін. Скільки коштують найвідоміші марки нафти та які прогнози є – читайте на Фінанси24.

Скільки коштують еталонні марки нафти

Марка нафти Brent закінчує день на ринку з ціною на рівні 99,74 долара за барель, що на 1,28 долара менше ніж днем раніше. З початку сьогоднішніх торгів ця марка нафти впала на 1,46%, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Натомість вересневі контракти на нафту під маркою WTI зараз коливаються на рівні 92,89 долара за барель. У порівняні з попередньою торговою сесією сировина на 1,46 долара коштує менше. З початку сесії ця марка нафти подорожчала на 2,11%.

Тоді як згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 99,75 долара за барель (– 1,17 долара),

за барель (– 1,17 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною у 92,90 долара (– 1,4 долара).

З початку листопада 2022 року Сербія припинить купувати сировину від держави-агресорки. Головна причина – санкції Євросоюзу проти росії.

На початку цього тижня Саудівська Аравія заявила про ймовірність скорочення видобування сировини країнами ОПЕК+ задля підтримки цін. Наступна зустріч картелю запланована на вересень цього року. Ще один фактор – перспектива скорочення запасів нафти у США, інформує CNBC.

Прогнози експертів щодо нафти: