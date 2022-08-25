Нафта повернулася до падіння: які сценарії прогнозують експерти великих банків
Нафта закінчує черговий день із незначним падінням цін. Скільки коштують найвідоміші марки нафти та які прогнози є – читайте на Фінанси24.
Скільки коштують еталонні марки нафти
Марка нафти Brent закінчує день на ринку з ціною на рівні 99,74 долара за барель, що на 1,28 долара менше ніж днем раніше. З початку сьогоднішніх торгів ця марка нафти впала на 1,46%, згідно з даними Finance!Yahoo.
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Натомість вересневі контракти на нафту під маркою WTI зараз коливаються на рівні 92,89 долара за барель. У порівняні з попередньою торговою сесією сировина на 1,46 долара коштує менше. З початку сесії ця марка нафти подорожчала на 2,11%.Цікаво! З початку листопада 2022 року Сербія припинить купувати сировину від держави-агресорки. Головна причина – санкції Євросоюзу проти росії.
Тоді як згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:
- марка нафти Brent торгується на рівні 99,75 долара за барель (– 1,17 долара),
- барель американської нафти WTI торгується за ціною у 92,90 долара (– 1,4 долара).
На початку цього тижня Саудівська Аравія заявила про ймовірність скорочення видобування сировини країнами ОПЕК+ задля підтримки цін. Наступна зустріч картелю запланована на вересень цього року. Ще один фактор – перспектива скорочення запасів нафти у США, інформує CNBC.
Прогнози експертів щодо нафти:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.