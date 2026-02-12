Именно этой стране США продали конфискованную нефть из Венесуэлы

США продали часть конфискованной венесуэльской нефти Китаю. В то же время конкретные условия сделок остаются неизвестными. Сейчас обе страны не спешат делиться деталями.

Что известно о покупке нефти из Венесуэлы Китаем?

Речь идет именно о той венесуэльской нефти, которую ранее изымало американское правительство, сообщает Bloomberg.

Крис Райт Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Китай уже купил часть сырой нефти, проданной правительством США. Легитимные китайские бизнес-сделки при законных условиях будут приемлемыми.

Важно! Вероятно, это событие указывает на то, что так называемый "нефтяной карантин" для Венесуэлы завершен.

Заметим, что ранее именно Китай был крупнейшим импортером венесуэльской нефти. Сейчас сырье из Венесуэлы стремятся закупать и НПЗ из Индии, сообщает Bloomberg. Таким образом индийские предприятия постепенно отказываются от российской нефти и приближаются к торговой сделке с США.

Интересно, что венесуэльская нефть распространяется на другие рынки. В том числе и Израиль.

Нефтеперерабатывающие компании, в частности Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp и Hindustan Petroleum Corp, недавно приобрели около 4 миллионов баррелей венесуэльской нефти. Руководители НПЗ заявили, что это верхний предел тяжелой, кислой сырой нефти из латиноамериканской страны, которую государственные нефтеперерабатывающие заводы могут перерабатывать ежемесячно,

– указывает издание.

Почему США контролируют нефть из Венесуэлы сейчас?