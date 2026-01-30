США дали зеленый свет: теперь нефти из Венесуэлы станет больше
- Администрация США смягчила санкции против венесуэльской нефтяной промышленности.
- Венесуэла приняла реформу нефтяного законодательства, что предоставит больше свободы частным производителям.
Правительство США предоставило широкие разрешения на операции, связанные с нефтью из Венесуэлы. Благодаря этому появилась новая возможность для инвестиций и увеличения объемов добычи этого сырья.
Что известно о новом решении США, относительно нефти из Венесуэлы?
Администрация Трампа согласовала смягчение санкций против венесуэльской нефтяной промышленности, сообщает Reuters.
Читайте также Какие периоды засчитывают в стаж в 2026 году и как это влияет на размер пенсии
Этот шаг Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США позволяет американским компаниям покупать, продавать, транспортировать, хранить и перерабатывать венесуэльскую сырую нефть, но не отменяет действующие санкции США по добыче,
– указывает издание.
То есть, американские компании теперь смогут:
- работать с государственной PDVSA;
- а также с правительством Венесуэлы на условиях широкой лицензии.
Вместе с этим, будет действовать и ряд запретов:
- запрещается осуществлять расчет золотом, а также – криптой;
- заключать сделки с российскими, иранскими, кубинскими и северокорейскими компаниями;
- также запрещено проводить операции с судами и организациями, контролируемыми этим государствами.
В свою очередь, правительство Венесуэлы приняло реформу основного нефтяного закона. Эти изменения предоставят больше свободы частным производителям, сообщает Reuters.
Предложенная масштабная реформа законодательства Венесуэлы об углеводородах позволит иностранным и местным компаниям самостоятельно эксплуатировать нефтяные месторождения по новой контрактной модели, коммерциализировать добычу и получать выручку от продажи, даже если они будут выступать как миноритарные партнеры государственной компании PDVSA,
– сообщает издание.
Как США влияют на нефтяную промышленность Венесуэлы?
Еще 3 января 2026 года стало известно, что силы США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Венесуэльского лидера доставили на американскую территорию. Как сказал Трамп, это было необходимо для совершения правосудия над Мадуро.
После этих событий, временно обязанности президента исполняет – вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Именно при ней было согласовано разрешить США управлять венесуэльскими ресурсами.
Заметим, что во времена предшественника Мадуро – Уго Чавеса нефтяной бизнес в Венесуэле национализировали. Речь идет, в том числе, о месторождениях в Венесуэле, где ранее добывали нефть американские компании.