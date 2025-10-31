Несмотря на санкции: Орбан стремится и дальше получать нефть из России
Виктор Орбан рассказал о чем он хочет поговорить с американским президентом. По словам венгерского чиновника, ему нужно объяснить почему Венгрия зависит от энергоносителей из России.
Почему Венгрии нужна нефть из России?
Орбан говорит, что из-за того, что Венгрия не имеет выхода к морю, страна зависима от наземных маршрутов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex.
То есть, энергоносители попадают в Венгрию именно таким путем. Поэтому, для страны оптимальной является российская нефть.
Если мы не приспособимся к этой ситуации, у нас не будет энергоносителей. Каждое государство имеет право на защиту на национальном уровне от такой системы санкций.
Орбан стремится "освободиться" от американских санкций. Речь идет об ограничениях против "Роснефти" и "Лукойла", которые должна "выполнять" Венгрия.
Обратите внимание! Как утверждает Орбан, без российской нефти, цены в Венгрии "взлетят до небес".
Действительно ли Венгрия, зависима от нефти из России?
Санкции против "Лукойла" и "Роснефти" Трамп ввел, чтобы побудить Путина прекратить огонь в Украине. Однако российский лидер сказал, что эти ограничения никак не повлияют на ситуацию.
Несмотря на заявления Орбана, что Венгрия связана с российской нефтью именно из-за удобных маршрутов, в реальности ситуация несколько иная. Дело в том, что существует альтернативный нефтепровод. Он соединяет Венгрию с Адриатическим морем через Хорватию, отмечает "Европейская правда".