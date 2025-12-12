Украина имеет нечто более действенное чем санкции: благодаря этому Россия может прекратить войну
- Украина атаковала нефтяную платформу в Каспийском море, принадлежащую "Лукойл", остановив добычу нефти и газа на 20 скважинах.
- С августа по ноябрь Украина осуществила не менее 77 атак на российские энергетические объекты, активизируя усилия для ограничения экспорта российской нефти.
Украина продолжает атаковать нефтяную промышленность России. В частности, недавно была поражена морская нефтяная платформа в Каспийском море. Благодаря этим атакам, Украина стремится уменьшить возможности России финансировать войну.
Что известно об атаке Украины на нефтяную платформу в Каспийском море?
Нужно заметить, что это первый удар Украины по инфраструктуре, связанной с добычей нефти в Каспийском море, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Читайте также Серебро установило новый рекорд, а золото летит вниз: что происходит с ценами на металлы сейчас
Нефтяная платформа имени Филановского принадлежит компании "Лукойл". Именно она считается крупнейшим нефтяным месторождением в российском секторе на территории Каспийского моря.
Какие детали этой атаки известны:
- известно, что прозвучало почти 4 взрыва на платформе;
- из-за этой атаки, остановилась добыча нефти и газа на почти 20 скважинах (обслуживаемых этой платформой);
- общие запасы этого месторождения составляют примерно 129 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа.
Как часто Украина атакует российские нефтяные объекты?
Украина начала атаковать нефтяные объекты России еще в 2024 году. Таким образом Киев стремится регулировать уровень экспорта российской нефти. Однако массово эти атаки начались уже с августа этого года. Как показывают данные проекта Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), наибольшее количество "нападений" зафиксировано именно в ноябре.
Недавние мирные усилия под руководством США, похоже, только усилили максималистские требования России, и силы Москвы продвигаются вперед в нескольких районах линии фронта. Это, вместе с мировым избытком нефти, который защищает рынок от потенциального роста цен, означает, что западные союзники Украины все больше поддерживают эту кампанию,
– отмечает издание.
По информации ACLED, ситуация с украинскими атаками была следующая:
- с начала августа по ноябрь, атаковано как минимум 77 энергетических объектов (это вдвое больше чем за 7 месяцев до указанного периода);
- в ноябре, в свою очередь, фиксируется как минимум 14 обстрелов нефтеперерабатывающих заводов, а также – 4 атаки на российские экспортные терминалы.
Интересно! Украина часто атакует повторно одни и те же точки. Там образом удается избежать стабилизации нефтяной промышленности России.
Поддерживают ли партнеры атаки Украины?
Помощь партнеров способствует увеличению возможностей украинских сил. В частности, недавно стало известно, что США усилили обмен разведывательными данными с Украиной. Это произошло после встречи Трампа с Путиным на Аляске, сообщает CNN.
Европа поддержала Украину несколько позже. Дело в том, что европейские политики несколько осторожны в комментариях, относительно атак украинских сил.
США остаются активным партнером, когда речь идет о глубоких ударах Украины по российским энергетическим целям, тогда как европейские союзники активизировали свое участие,
– узнал CNN от источника, которое связано с украинской программой беспилотников.
Какова ситуация в России из-за атак Украины?
Российское правительство до сих пор утверждает, что атаки Украины и санкции ощутимо на ситуацию не влияют. Однако реальность совсем другая. Доходы России от реализации нефти и нефтепродуктов ощутимо снижаются.
Внутренняя ситуация в энергетическом секторе России ухудшается. Дело в том, что сейчас на российской территории ощущается значительный дефицит бензина. Его экспорт даже запретили до конца года.
Стоит сказать, что на ситуацию в России также повлияли санкции. Речь идет, в частности, об ограничениях США против "Лукойла" и "Роснефти". Впоследствии к этим санкциям присоединились и другие страны.