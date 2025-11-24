Россия снижает цену нефти: все, чтобы защититься от санкций

Санкции ощутимо влияют на стоимость российской нефти. Сейчас Россия вынуждена делать значительную скидку для Индии, чтобы продавать нефтяную продукцию дальше.

Какую скидку на нефть делает Россия?

Сейчас цена российской нефти Urals продается индийским нефтепереработчикам по наименьшей цене, которая была в течение последних 2 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Обратите внимание! На ситуацию повлияли санкции против "Лукойла" и "Роснефти".

По состоянию на сейчас, Urals реализуется дешевле на 7 долларов за баррель (ранее максимальная скидка составляла – 3 доллара за баррель), если сравнивать с ценой Brent. Речь идет именно о той российской нефти, которая будет загружена в декабре.

Большинство индийских нефтеперерабатывающих заводов отказались размещать заказы на российскую сырую нефть, которая должна была поступить после того, как на прошлой неделе вступили в силу санкции против "Роснефти" и "Лукойла", что практически положило конец торговле, которая процветала после вторжения России в Украину в 2022 году,

– отмечает издание.

Заметим, что некоторые индийские компании все же готовы покупать российскую нефть. При условии, что продавцы не находятся под санкциями.

Важно! Как сообщает Trading Economics, цена нефти Urals сегодня – 52,81 доллара за баррель.

Что известно о санкциях против "Лукойла" и "Роснефти"?

Еще в конце октября США объявили о санкциях против "Роснефти" и "Лукойла". Эти новости ощутимо повлияли на нефтегазовые доходы России. Также "Лукойл" был вынужден начать процедуру продажи своих активов за рубежом.

Этими санкциями Трамп стремился побудить Путина к миру. Однако российский лидер сказал, что такие ограничения на ситуацию не повлияют. В то же время реальность все же несколько иная. Ведь индийские и китайские НПЗ начали массово отказываться от нефти из России.

Обратите внимание! Уже 21 ноября эти санкции вступили в силу.