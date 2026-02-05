Кремль идет в ва-банк: за сколько продается нефть из России на самом деле

Россия предлагает индийским НПЗ значительный дисконт на нефть. За последние 10 дней эти скидки выросли. Именно таким образом Кремль стремится удержать продавцов из Индии.

Какие скидки Москва предоставляет Индии на нефть?

Сейчас флагманская российская нефть марки Urals предлагается на более чем 10 долларов за баррель дешевле, чем Brent, сообщает Bloomberg.

Обратите внимание! При чем, в эту сумму включена доставка и другие расходы.

По данным аналитической компании Argus, которая оценивает скидки примерно в 11 долларов за баррель, до 22 января этот показатель составлял 9,15 доллара. Текущая скидка также как минимум втрое превышает уровень, который трейдеры называли до того, как США ввели санкции против российских производителей ОАО "Роснефть" и ОАО "Лукойл",

– отмечает издание.

Напомним, санкции против "Роснефти" и "Лукойла" США ввели еще осенью 2025 года. Благодаря этому решению, Трамп стремился побудить Путина к переговорам.

Интересно! Как известно, скидки на нефть могут меняться, в зависимости от условий оплаты.

Дополнительное беспокойство у Кремля возникает из-за переговоров между США и Индией. Дело в том, что Трамп договорился с индийским премьер-министром об определенных изменениях:

США снижают тарифы для Индии;

а Индия сокращает закупки российской нефти и взамен выбирает – венесуэльскую и американскую, сообщает Reuters.

Индия вряд ли полностью откажется от российской нефти в ближайшее время, говорится в записке Kpler во вторник. По данным аналитической компании, импорт, как ожидается, оставаться в целом стабильным в диапазоне от 1,1 до 1,3 миллиона баррелей в день в течение первого квартала и в начале следующего,

– говорится в сообщении издания.

Как США давят на Индию из-за российской нефти?