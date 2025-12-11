Ставка не сыграла: еще один партнер отказывается от закупки нефти из России

Страны, которые покупали российскую нефть, начали постепенно от нее отказываться. Этому способствуют санкции. Речь идет, в частности, об ограничениях утвержденных США против российских нефтяных гигантов.

Что известно о закупке российской нефти Индией?

Покупатели из Индии начали сокращать закупки нефти из России. Сейчас они переориентируются на продукцию из других стран, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

4 из 7 крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Индии начали сокращать закупки российской нефти и переориентировались на поставки из стран, не находящихся под санкциями. При этом с рынка фактически исчез крупнейший покупатель российской нефти в Индии – Reliance Industries,

– отмечает разведка.

Как известно, конгломерат Reliance Industries прекратил закупки даже в рамках долгосрочного соглашения с компанией "Роснефть". Согласно этому договору, объемы в сутки должны были составлять – 500 тысяч баррелей.

Обратите внимание! Reliance Industries получит последнюю партию российской нефти 17 декабря. После этого новых поставок не будет.

Решение о прекращении закупок Reliance Industries принял не просто так. Компания стремится избежать вторичных санкций со стороны ЕС и США, сообщает Bloomberg.

Статистика показывает, что:

Reliance Industries с начала полномасштабного вторжения России в Украину закупил нефти на примерно 33 миллиарда долларов;

именно Reliance Industries, согласно данным Kpler, до августа 2025 года приобрел в России почти половину своих импортных объемов нефти.

Что известно о санкциях России против Индии?