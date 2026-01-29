Испания помогла перевезти подсанкционную нефть из России

Нефтяной танкер Chariot Tide был ранее внесен в санкционный список ЕС. Такая ситуация стала следствием того, что это судно перевозило российскую нефть

Почему Испания не задержала судно с российской нефтью?

Как известно, 22 января у танкера сломался двигатель. После этого судно начало дрейфовать в международных водах, сообщает Reuters.

Обратите внимание! Танкер находился примерно в 33 милях к югу от Адры в провинции Альмерия. Сейчас этот район является частью испанской поисково-спасательной зоны.

Затем танкер с российской нефтью был сопровожден спасательным судном из Испании и доставлен в порт Марокко. При этом, не было применено никаких мер для задержания подсанкционного объекта.

Марокко, союзник США, поддерживает хорошие связи с Россией, и в октябре эти две страны подписали соглашение о рыболовстве, которое позволяет российским судам ловить рыбу в атлантических водах Марокко,

– указывает издание.

Интересно, что Кремль считает Марокко одним из ключевых союзников, сообщает "Минпросвещения России". Это неудивительно, ведь эти страны активно сотрудничают. В частности, именно Марокко помогало России получать электронику в обход санкций.

Важно! Еще до ноября указанное подсанкционное судно имело название – Marabella Sun. Ходило оно под флагом Мозамбика.

Что важно знать о "теневом флоте" России сейчас?