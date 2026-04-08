Эта страна получит нефть из Ирана впервые за 7 лет

Индия получит нефть из Ирана. Это произойдет впервые за 7 лет. Такая ситуация является следствием ослабления американских санкций против иранской нефти.

Как Индия получила нефть из США?

Известно, что государственная Индийская нефтяная корпорация купила груз на нефтеналивном танкере Jaya, сообщает Reuters.

Важно! Этот танкер идет под флагом Кюрасао.

Сейчас этот танкер направляется к восточному индийскому побережью. Он должен прибыть позже на этой неделе.

Заметим, что США разрешили закупку нефти из Ирана в течение 30 дней. Это решение приняли еще 20 марта, сообщает Reuters.

Министерство нефти Индии на прошлой неделе заявило, что нефтеперерабатывающие заводы приобрели иранскую нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, который нарушил поставки через Ормузский пролив, которым обычно транспортируется около 20% мировых поставок сырой нефти,

– указывает издание.

Интересно, что министерство также сообщило об отсутствии проблем с оплатой иранского сырья. Кроме этого, данные Kpler демонстрируют рост запасов сырой нефти из Ирана в воде до рекордного уровня – более 180 миллионов баррелей.

Что известно о поставках иранской нефти в Индию?

Индия не получала грузы из Тегерана, начиная с мая 2019 года. Это стало следствием давления США. Напомним, американское правительство утвердило санкции против иранской нефти, чтобы повлиять на Тегеран.

Решение ослабить санкции против иранской нефти США приняли на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Ведь в результате войны подскочили цены на энергоносители.

США разрешили покупку иранской нефти. Но исключительно той, что находится в море. Это разрешение действует только в течение 30 дней. Заметим, американское правительство также ослабило санкции против российской нефти.

Обратите внимание! Индия является третьим по величине импортером и потребителем нефти в мире.