Одна з країн отримає нафту з Ірану вперше за 7 років

Індія отримає нафту з Ірану. Це станеться вперше за 7 років. Така ситуація є наслідком послаблення американських санкцій проти іранської нафти.

Як Індія отримала нафту з США?

Відомо, що державна Індійська нафтова корпорація купила вантаж на нафтоналивному танкері Jaya, повідомляє Reuters.

Важливо! Цей танкер йде під прапором Кюрасао.

Наразі цей танкер прямує до східного індійського узбережжя. Він має прибути пізніше на цьому тижні.

Зауважимо, що США дозволили закупівлю нафти з Ірану протягом 30 днів. Це рішення ухвалили ще 20 березня, повідомляє Reuters.

Міністерство нафти Індії минулого тижня заявило, що нафтопереробні заводи придбали іранську нафту через конфлікт на Близькому Сході, який порушив постачання через Ормузьку протоку, якою зазвичай транспортується близько 20% світових поставок сирої нафти,

– вказує видання.

Цікаво, що міністерство також повідомило про відсутність проблем з оплатою іранської сировини. Окрім цього, дані Kpler демонструють зростання запасів сирої нафти з Ірану у воді до рекордного рівня – більш як 180 мільйонів барелів.

Що відомо про постачання іранської нафти в Індію?

Індія не отримувала вантажі з Тегерану, починаючи з травня 2019 року. Це стало наслідком тиску США. Нагадаємо, американський уряд затвердив санкції проти іранської нафти, аби вплинути на Тегеран.

Рішення послабити санкції проти іранської нафти США ухвалили на тлі конфлікту на Близькому Сході. Адже внаслідок війни підскочили ціни на енергоносії.

США дозволили купівлю іранської нафти. Але виключно тої, що перебуває в морі. Цей дозвіл діє лише протягом 30 днів. Зауважимо, американський уряд також послабив санкції проти російської нафти.

Зверніть увагу! Індія є третім за величиною імпортером та споживачем нафти у світі.