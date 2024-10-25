На энергетическом рынке может появиться еще один мощный игрок
Источник:Financial Times
На энергетическом рынке может появиться еще один мощный игрок. Речь идет об одной из крупнейших стран Латинской Америки.
Аргентина может изменить энергетический рынок
Аргентина делает ставку на добычу сланцевого газа и сланцевой нефти. Планы страны вполне возможно реализовать, поскольку на территории есть большое месторождение нефти и газа, пишет Financial Times.
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Речь идет о месторождении Vaca Muerta. Для понимания, это четвертое по величине месторождение сланцевой нефти в мире. Кроме того, это второе крупнейшее в мире месторождение сланцевого газа. Стоит добавить, что перспективное месторождение обнаружили в Патагонской пустыне.
Залежи нефти и газа могут изменить будущее Аргентины, которая сейчас имеет сложную экономическую ситуацию. Ведь страна может стать серьезным игроком на энергетическом рынке. Более того, правительство страны заинтересовано в том, чтобы выйти на мировой энергетический рынок, пишет Reuters.
В частности, инвестиции, которые направили на добычу сланцевого сырья в Аргентине, может привести к тому, страна по уровню производства сырья занять место между Ираном и Норвегией.