Аргентина может изменить энергетический рынок

Аргентина делает ставку на добычу сланцевого газа и сланцевой нефти. Планы страны вполне возможно реализовать, поскольку на территории есть большое месторождение нефти и газа, пишет Financial Times.

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Речь идет о месторождении Vaca Muerta. Для понимания, это четвертое по величине месторождение сланцевой нефти в мире. Кроме того, это второе крупнейшее в мире месторождение сланцевого газа. Стоит добавить, что перспективное месторождение обнаружили в Патагонской пустыне.

Залежи нефти и газа могут изменить будущее Аргентины, которая сейчас имеет сложную экономическую ситуацию. Ведь страна может стать серьезным игроком на энергетическом рынке. Более того, правительство страны заинтересовано в том, чтобы выйти на мировой энергетический рынок, пишет Reuters.

В частности, инвестиции, которые направили на добычу сланцевого сырья в Аргентине, может привести к тому, страна по уровню производства сырья занять место между Ираном и Норвегией.