Все, чтобы увеличить добычу нефти: США готовятся ослабить санкции

США рассматривают возможность ослабления санкций против Венесуэлы. Благодаря снятию этих ограничений, планируют увеличить добычу сырой нефти на венесуэльской территории.

Почему США хотят снять санкции с Венесуэлы?

Решение США, вероятно, связано именно с продолжением войны в Иране. Ведь конфликт на Ближнем Востоке провоцирует рост цен на нефть, сообщает Reuters.

США могут ослабить санкции именно против нефтяного сектора Венесуэлы. Шаги для решения вопроса планируют объявить уже на этой неделе, сообщает Bloomberg.

Вероятно, планируется выдача большего количества индивидуальных лицензий, которые позволят иностранным компаниям работать на венесуэльской территории. В то же время, благодаря этому разрешению, не будут нарушаться санкции США.

Интересно! Источники также указывают на то, что американская администрация может внедрить более широкий механизм. Именно он сделает "вход" на венесуэльский рынок проще для многих компаний.

Администрация Трампа пока выдала лишь несколько лицензий в рамках своего плана, согласно которому частные компании должны потратить примерно 100 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия на восстановление заброшенного нефтяного сектора страны. Среди них Chevron Corp, BP Plc, Shell Plc, Repsol SA, Eni SpA и Maurel et Prom SA,

– указывает издание.

Заметим, что сейчас Венесуэла добывает примерно 1 миллион баррелей в день. Для понимания, это треть от пикового показателя, зафиксировано в 90-х годах.

Однако, эти объемы были "потеряны" именно из-за:

санкций;

коррупции;

неэффективного управления отраслью.

Франсиско Мональди, директор по вопросам энергетической политики Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера при Университете Райса, заявил, что Венесуэла не имеет возможности производить достаточно дополнительной нефти достаточно быстро, чтобы компенсировать рост мировых цен,

– говорится в сообщении.

Ожидается, что Венесуэла сможет увеличить добычу нефти на не более чем 300 тысяч баррелей в день. Для мирового рынка это незначительное количество.

