На стоимость барреля нефти ежедневно влияют десятки факторов - от решений нефтедобывающих стран до неожиданных событий на мировой арене. Цены на фьючерсы колеблются постоянно, реагируя на геополитику и действия ОПЕК и ее партнеров.

Цена 1 барреля нефти 1 августа

Brent по состоянию на 1 августа торгуется на бирже по 71,74 доллара за баррель.

по состоянию на 1 августа торгуется на бирже по 71,74 доллара за баррель. Американская нефть WTI сегодня на уровне 69,27 доллара за баррель.

сегодня на уровне 69,27 доллара за баррель. Спотовая цена российской Urals на уровне 68,86 доллара за баррель, передает 24 Канал со ссылкой на данные Trading Economics.

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Что влияет на цену нефти Brent и WTI

Цены на нефть в пятницу, 1 августа, немного снизились, поскольку инвесторы оценивают риски для поставок, вызванные попыткой президента США Дональда Трампа ускорить прекращение войны в Украине с помощью новых пошлин. Дополнительное давление на рынок оказывает неожиданный рост запасов сырой нефти в США.

Сначала рынок реагирует на заявления президента Трампа, но потом вспоминает, что его политические намерения могут резко измениться, если он решит заключить сделку, Мы наблюдаем переоценку ситуации, пока не появится больше определенности,

– отметил аналитик Onyx Capital Group Гарри Чилигириан.

Трамп заявил, что в случае отсутствия прогресса в завершении войны в Украине в течение 10–12 дней, он начнет вводить дополнительные меры против России. Среди них – 100-процентные вторичные пошлины для торговых партнеров Москвы.

Интересно! Ранее Трамп давал срок в 50 дней, но пересмотрел его.

США также предупредили Китай – крупнейшего покупателя российской нефти – о возможности введения жестких пошлин, если Пекин продолжит закупки.

Между тем по данным Управления энергетической информации США, запасы сырой нефти за неделю, закончившуюся 25 июля, выросли на 7,7 миллиона баррелей - до 426,7 миллиона баррелей.

Несмотря на неожиданное увеличение запасов сырой нефти, более резкое сокращение запасов бензина, чем ожидалось, указывает на высокий спрос в разгар автомобильного сезона. Это оказало нейтральное влияние на нефтяной рынок,

– прокомментировал аналитик Fujitomi Securities Тошитака Тадзава.

Почему ценовой потолок на российскую нефть не действует

Цены на российскую нефть пока выше установленного потолка цен на российскую нефть в 47,6 доллара за баррель. В июле они превышали 68 долларов за баррель.

При этом, средняя цена российской нефти, рассчитанная в рублях, в июле осталась ниже заложенного в бюджет на 2025 год целевого показателя, показали расчеты Reuters.

Это является результатом укрепления рубля, который вырос примерно на 45% с начала года на фоне ослабления геополитической напряженности и жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка России.