Цена на российскую нефть летит вниз: новый результат "недейственных" санкций
- Спотовая стоимость российской нефти ESPO снизилась на 50 центов по сравнению с эталонной.
- Снижение стоимости произошло из-за западных санкций, которые заставили китайские НПЗ отменить некоторые закупки.
Запад продолжает вводить санкции против российской нефти. Таким образом мир стремится заставить Путина прекратить огонь в Украине.
Как подешевела российская нефть?
Спотовая стоимость ESPO на этой неделе была предложена на 50 центов дешевле, по сравнению с ценой эталонной нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Обратите внимание! ESPO – нефть, экспортируемая с Дальнего Востока.
Стоимость этой нефти начала снижаться после того, как из-за западных санкций китайские НПЗ были вынуждены отменить некоторые закупки.
ESPO пользуется благосклонностью как государственных китайских НПЗ, так и частных национальных перерабатывающих компаний, которые известны как "чайники" и имеют опыт обработки сырых грузов, внесенных в черный список США,
– сообщает издание.
Как показывают подсчеты, частные перерабатывающие компании потребляют примерно 800 тысяч баррелей российской дальневосточной сырой нефти в день. Предположительно, этот спрос не изменится.
Что нужно знать о стоимости нефти сейчас?
Сегодня нефть подешевела из-за увеличения добычи, которое планирует ОПЕК+ в декабре. Также ситуацию корректирует взаимодействие США и Китая. Лидеры этих стран должны встретиться вскоре для того, чтобы договориться о дальнейшем взаимодействии.
Как отмечает Trading Economics, марка Brent сегодня торгуется по – 64,51 доллара за баррель. В свою очередь, американская нефть WTI имеет цену – 60,29 доллара за баррель. А вот российская Urals – 58,86 доллара за баррель.