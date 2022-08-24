Нефть Brent пересекла критически важный психологический уровень: при чем здесь Саудовская Аравия

Цены на нефть продолжают расти второй день подряд. Почему одна из известных марок нефти пересекла важную психологическую отметку – читайте на Финансы24.

Сколько стоят эталонные марки нефти

Марка нефти Brent торгуется на рынке по цене на уровне 101,02 доллара за баррель, что на 3,28 доллара больше, чем днем ранее. Однако с начала торговой сессии эта марка нефти выросла на 0,80% , согласно данным Finance! Yahoo.

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Сентябрьские же контракты на нефть под маркой WTI сейчас колеблются на уровне 94,35 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим торговым днем сырье на 2,57 доллара стоит больше. С начала сессии эта марка нефти подорожала на 0,65 %.

В то время как согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 100,92 доллара за баррель (+3,2 доллара),

за баррель (+3,2 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 94,30 доллара (+2,55 доллара).

С 1 ноября 2022 года Сербия, которая перестанет покупать сырье от государства-агрессорки – России. Главная причина – санкции Евросоюза.

В начале этой недели Саудовская Аравия заявила о вероятности сокращения добычи сырья странами ОПЕК+ для поддержки цен. В следующий раз Картель планирует встретиться в сентябре 2022 года. Еще один фактор – перспектива сокращения запасов нефти в США, пишет CNBC.

Цены на нефть растут второй день подряд после заявлений Саудовской Аравии, являющейся одним из самых мощных игроков на рынке. С начала дня марка Brent достигла отметки на уровне 101,65 доллара за баррель. Это самый высокий ценовой уровень с июля. В целом с понедельника эта нефть подорожала на 5%, пишет The Wall Street Journal .

Прогнозы экспертов по нефти: