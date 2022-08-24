Нафта Brent перетнула критично важливий психологічний рівень: до чого тут Саудівська Аравія

Ціни на нафту продовжують зростати другий день поспіль. Чому одна з відомих марок нафти перетнула важливу психологічну позначку – читайте на Фінанси24.

Скільки коштують еталонні марки нафти

Марка нафти Brent торгується на ринку за ціною на рівні 101,02 долара за барель, що на 3,28 долара більше ніж днем раніше. Однак з початку торгової сесії ця марка нафти виросла на 0,80%, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Натомість вересневі контракти на нафту під маркою WTI зараз коливаються на рівні 94,35 долара за барель. У порівняні з попереднім торговим днем сировина на 2,57 долара коштує більше. З початку сесії ця марка нафти подорожчала на 0,65%.

Тоді як згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 100,92 долара за барель (+ 3,2 долара),

за барель (+ 3,2 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною у 94,30 долара (+ 2,55 долара).

З 1 листопада 2022 року Сербія, яка припинить купувати сировину від держави-агресорки – росії. Головна причина – санкції Євросоюзу.

На початку цього тижня Саудівська Аравія заявила про ймовірність скорочення видобування сировини країнами ОПЕК+ задля підтримки цін. Наступного разу картель планує зустрітися у вересні 2022 року. Ще один фактор – перспектива скорочення запасів нафти у США, пише CNBC.

Ціни на нафту зростають другий день поспіль після заяв Саудівської Аравії, яка є одним із найпотужніших гравців на ринку. З початку дня марка Brent досягла позначки на рівні 101,65 долара за барель. Це найвищий ціновий рівень з липня. Загалом з понеділка ця нафта подорожчала на 5%, пише The Wall Street Journal.

Прогнози експертів щодо нафти: