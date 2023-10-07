Нефть зафиксировала самый большой недельный спад с марта: какие факторы влияют на цены

Нефть вернулась к росту, однако динамика через неделю была прямо противоположной. Больше о последних изменениях на рынке нефти – читайте в материале 24 канала.

Как изменились цены на нефть

В пятницу, 7 октября, марка нефти Brent завершила торги с ценой на уровне 84,58 доллара за баррель. Сырье подорожало на 51 цент.

Обратите внимание Ставка на перспективу: как выйти на совершенно новый уровень финансовой свободы

В то же время американское сырье подорожало во время торговой сессии на 48 центов. Бренд нефти WTI завершил сессию с ценой на уровне 82,79 доллара за баррель, информирует Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent сейчас стоит 84,58 доллара за баррель (+0,61%);

за баррель (+0,61%); Марка WTI торгуется на уровне 82,79 доллара за баррель (+0,58%).

Что происходит на рынке нефти

Цены на нефть в последний день недели вернулись к росту. Однако на рынке зафиксировали самый недельный спад с марта. К примеру, нефть Brent за неделю подешевела на 11%, а бренд WTI – более чем на 8%. Таким образом, рынок нефти реагирует на опасения, что устойчиво высокие ключевые ставки приведут к замедлению мировой экономики, а соответственно, спрос начнет спадать, информирует издание, пишет Reuters.

При этом добавляют, что предыдущий фактор может даже превзойти уменьшение объемов добычи сырья со стороны Саудовской Аравии и России. Напомним, что эти страны договорились до конца 2023 года добывать на 1,3 миллиона баррелей меньше ежедневно.

Интересно, что Индия обратилась к производителям нефти с призывом учитывать интересы стран-потребителей, страдающих ростом цен. Стоит добавить, что эта страна входит в тройку самых мощных импортеров черного золота.