Нефть колеблется на грани двух психологических уровней: как на рынок повлияли новости об Иране

На рынке нефти котировки двух эталонных марок показывают отрицательную динамику. Как на стоимость сырья повлияли новости о возможности возвращения достаточно сильного игрока – читайте на Финансы24.

Сколько стоят эталонные марки нефти

Нефть марки Brent заканчивает очередной день с ценой на уровне 99,31 доллара за баррель, что на 0,43 доллара меньше, чем днем ранее. С начала сегодняшних торгов эта марка нефти упала на 0,03%, согласно данным Finance! Yahoo.

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Сентябрьские же контракты на нефть под маркой West Texas Intermediate, сокращенно WTI, торгуется на уровне 92,27 доллара за баррель. По сравнению с предыдущей торговой сессией сырье на 0,62 доллара стоит меньше. С начала сессии эта марка нефти упала на 0,27%.

В то время как согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 99,15 доллара за баррель (- 0,60 доллара),

за баррель (- 0,60 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 92,26 доллара (- 0,64 доллара).

ноябре 2022 года Сербия перестанет покупать нефть от рф. Ключевая причина – санкции Евросоюза против россии, которая 24 февраля 2022 года начала полномасштабное нападение на Украину.

В начале этой недели Саудовская Аравия заявила о возможном сокращении объемов добычи сырья странами ОПЕК+ для поддержки цен. Еще один фактор – перспектива сокращения запасов нефти в США, сообщает CNBC.

Кроме того, 25 августа зафиксировали падение цен на нефть из-за новостей о вероятном возвращении на рынок мощного игрока. Речь идет об Иране, который много лет живет под санкциями. Еще один фактор, повлиявший на поведение инвесторов, – опасения по поводу очередного повышения процентных ставок в США, что может ослабить спрос на горючее, пишет Reuters.

Прогнозы по ценам на нефть: