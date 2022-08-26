Нефть колеблется на грани двух психологических уровней: как на рынок повлияли новости об Иране
На рынке нефти котировки двух эталонных марок показывают отрицательную динамику. Как на стоимость сырья повлияли новости о возможности возвращения достаточно сильного игрока – читайте на Финансы24.
Сколько стоят эталонные марки нефти
Нефть марки Brent заканчивает очередной день с ценой на уровне 99,31 доллара за баррель, что на 0,43 доллара меньше, чем днем ранее. С начала сегодняшних торгов эта марка нефти упала на 0,03%, согласно данным Finance! Yahoo.
Обратите внимание Перспективы экономики Британии и ЕС: чем интересна валютная пара евро – фунт стерлингов
Сентябрьские же контракты на нефть под маркой West Texas Intermediate, сокращенно WTI, торгуется на уровне 92,27 доллара за баррель. По сравнению с предыдущей торговой сессией сырье на 0,62 доллара стоит меньше. С начала сессии эта марка нефти упала на 0,27%.Любопытно! В ноябре 2022 года Сербия перестанет покупать нефть от рф. Ключевая причина – санкции Евросоюза против россии, которая 24 февраля 2022 года начала полномасштабное нападение на Украину.
В то время как согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- марка нефти Brent торгуется на уровне 99,15 доллара за баррель (- 0,60 доллара),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 92,26 доллара (- 0,64 доллара).
В начале этой недели Саудовская Аравия заявила о возможном сокращении объемов добычи сырья странами ОПЕК+ для поддержки цен. Еще один фактор – перспектива сокращения запасов нефти в США, сообщает CNBC.
Кроме того, 25 августа зафиксировали падение цен на нефть из-за новостей о вероятном возвращении на рынок мощного игрока. Речь идет об Иране, который много лет живет под санкциями. Еще один фактор, повлиявший на поведение инвесторов, – опасения по поводу очередного повышения процентных ставок в США, что может ослабить спрос на горючее, пишет Reuters.
Прогнозы по ценам на нефть:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.