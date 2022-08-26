Нафта коливається на межі двох психологічних рівнів: як на ринок вплинули новини про Іран

На ринку нафти котирування двох еталонних марок показують від'ємну динаміку. Як на вартість сировини вплинули новини про можливість повернення досить сильного гравця – читайте на Фінанси24.

Скільки коштують еталонні марки нафти

Нафта марки Brent закінчує черговий день з ціною на рівні 99,31 долара за барель, що на 0,43 долара менше ніж днем раніше. З початку сьогоднішніх торгів ця марка нафти впала на 0,03%, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Натомість вересневі контракти на нафту під маркою West Texas Intermediate, скорочено WTI, торгується на рівні 92,27 долара за барель. У порівняні з попередньою торговою сесією сировина на 0,62 долара коштує менше. З початку сесії ця марка нафти впала на 0,27%.

Тоді як згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 99,15 долара за барель (– 0,60 долара),

за барель (– 0,60 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною у 92,26 долара (– 0,64 долара).

листопаді 2022 року Сербія припинить купувати нафту від держави-агресорки. Ключова причина – санкції Євросоюзу проти росії, яка 24 лютого 2022 року почала повномасштабний напад на Україну.

На початку цього тижня Саудівська Аравія заявила про можливе скорочення обсягів видобування сировини країнами ОПЕК+ задля підтримки цін. Ще один фактор – перспектива скорочення запасів нафти у США, інформує CNBC.

Крім того, 25 серпня зафіксували падіння цін на нафту через новини про ймовірне повернення на ринок потужного гравця. Йдеться про Іран, який багато років живе під санкціями. Ще один фактор, який вплинув на поведінку інвесторів, – побоювання щодо чергового підвищення процентних ставок у США, що може послабити попит на пальне, пише Reuters.

Прогнози щодо цін на нафту: