Цена нефти обновила максимум с 2018 года: что стало главными импульсами рынка

Рынок нефти восстанавливается после кризиса, который вызвала пандемия коронавируса. Цена на черное золото достигли рекордного уровня с 2018 года. Рост спроса и положительная оценка перспектив от ОПЕК + стали главными импульсами сектора.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз ибн Салман сообщил, что потребление нефти в мире демонстрирует очевидные признаки улучшения, поскольку государства ОПЕК+ приняли решение об увеличении объемов производства в июле.

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Стоимость нефти поднялась до трехлетнего максимума

Фьючерсы на нефть в Нью-Йорке выросли на 0,8% после закрытия торгов. Это максимальный уровень с октября 2018 года. Стоимость нефти марки Brent также пошла вверх после установления уровня выше 70 долларов за баррель. Descartes Labs информирует, что на прошлой неделе спрос на бензин в США поднялся до пикового уровня с начала пандемии коронавируса. Кроме того, трафик в Великобритании впервые прыгнул выше уровня, который был до пандемии.

Структура рынка выросла, а спред между двумя декабрьскими контрактами на West Texas Intermediate (марка нефти, цена на которую широко используется как один из указателей мировых цен на сырье) приближается к сильнейшему закрытию с 2019 года. Этот показатель иллюстрирует рост ожидания относительно герметичности рынка.

Герметичность рынка Это показатель ликвидности рынка. Высокая жесткость рынка свидетельствует об относительно низкой ликвидности и высокие трансакционные издержки, тогда как низкая рыночная жесткость свидетельствует о высокой ликвидности и низкие трансакционные издержки.

Факторы Ирана и коронавируса

Росту цены на сырую нефть до максимума с 2018 года, скорее всего, свидетельствует о том, что Иран и другие государства вряд ли договорятся о возобновлении ядерной сделки от 2015 года. Надеялись, что в этом месяце стороны смогут прийти к согласию, однако участники переговоров планируют вернуться в свои столицы после встречи в среду. На фоне этого слухи о том, что Вашингтон готов вскоре отменить санкции против экспорта нефти из Ирана.

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В некоторых регионах западного мира спрос на черное золото стремительно растет. Однако, ситуация с COVID-19 вносит свои коррективы в контексте потребления нефти на региональном уровне.

Нефтяной рынок "приветствовал" решение ОПЕК + придерживаться действующего производственного плана, и в сочетании с положительными показателями мирового спроса цены сегодня продолжают расти. Но эйфория спроса все еще получает ежедневную дозу реальности, поскольку COVID-19 стремительно распространяются в Индии и других частях Азии,

– сказала Луиза Диксон, аналитики не нефтяных рынков Rystad Energy.