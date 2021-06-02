Поднебесная раздаст 40 миллионов цифровых юаней или 6,2 миллиона долларов в рамках лотереи. Участниками розыгрыша этот раз станут жители Пекина.

Обратите внимание Цифровая эра: простые советы для разумного инвестирования в криптовалюты

В Пекине проведут масштабную лотерею

Жители столицы Китая смогут использовать два банковских приложения для того, чтобы принять участие в розыгрыше одного из 200 тысяч так называемых красных пакетов. Будущие победители получат 200 цифровых юаней (31 доллар США). Свой выигрыш они смогут потратить в избранных магазинах. Регистрация заканчивается в полночь 7 июня.

Пока вторая по величине экономика мира не ввела в оборот цифровой юань на общенациональном уровне. Китай занялся разработкой виртуальной нацвалюты еще в 2014 году. Сейчас власть главного конкурента США сосредоточилась на испытаниях цифрового юаня в рамках лотереи.

Заместитель главы Народного банка Китая Ли Бо заявил, что финансовое учреждение расширит масштабы своих пилотных проектов. В частности, речь идет о том, что во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в Пекине, иностранцы возможно смогут получить доступ к цифровому юаню.

Добавим, что это не первая подобная лотерея в Китае. В феврале жители города Чэнду имели возможность принять участие в розыгрыше 40,2 миллиона виртуальных юаней. В 2020 году похожи проекты были реализованы во многих городах Китая, в том числе в технологическом центре страны – Шэньчжэне.

Особенности цифрового юаня

Виртуальная национальная валюта Китая не является аналогом биткоина . Цифровой юань создан китайским центробанком, тогда как лидер рынка криптовалют является децентрализованной цифровой монетой.

К теме Аргентина стала магнитом для майнинга биткоина: в чем секрет больших прибылей

Вместо этого усилия Китая в этой сфере воплотились в пример цифровой валюты центрального банка. В этом контексте банк имеет целью оцифровывать банкноты и монеты, которые сейчас находятся в обращении.

В прошлом месяце заместитель главы Народного банка Китая Ли Бо отметил, что виртуальный юань предназначен для внутреннего использования, и Китай не планирует бросать вызов господству доллара США в мире.

Что касается интернационализации юаня, мы много раз говорили, что это естественный процесс, и наша цель – не заменить доллар США или любую другую международную валюту. Я думаю, что наша цель – предложить рынку возможность выбора и облегчить международную торговлю и инвестирование,

– рассказал Ли Бо.

Тестирование виртуального юаня продолжается на фоне введения строгих ограничений по сектору криптовалюта в Китае. В 2017 году власти Поднебесной запретили деятельность местных криптобирж. Теперь регуляторы обратили внимание на борьбу с майнингом биткоина.