Поднебесная раздаст 40 миллионов цифровых юаней или 6,2 миллиона долларов в рамках лотереи. Участниками розыгрыша этот раз станут жители Пекина.
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В Пекине проведут масштабную лотерею
Жители столицы Китая смогут использовать два банковских приложения для того, чтобы принять участие в розыгрыше одного из 200 тысяч так называемых красных пакетов. Будущие победители получат 200 цифровых юаней (31 доллар США). Свой выигрыш они смогут потратить в избранных магазинах. Регистрация заканчивается в полночь 7 июня.
Пока вторая по величине экономика мира не ввела в оборот цифровой юань на общенациональном уровне. Китай занялся разработкой виртуальной нацвалюты еще в 2014 году. Сейчас власть главного конкурента США сосредоточилась на испытаниях цифрового юаня в рамках лотереи.
Заместитель главы Народного банка Китая Ли Бо заявил, что финансовое учреждение расширит масштабы своих пилотных проектов. В частности, речь идет о том, что во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в Пекине, иностранцы возможно смогут получить доступ к цифровому юаню.
Особенности цифрового юаня
Виртуальная национальная валюта Китая не является аналогом биткоина. Цифровой юань создан китайским центробанком, тогда как лидер рынка криптовалют является децентрализованной цифровой монетой.
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Вместо этого усилия Китая в этой сфере воплотились в пример цифровой валюты центрального банка. В этом контексте банк имеет целью оцифровывать банкноты и монеты, которые сейчас находятся в обращении.
В прошлом месяце заместитель главы Народного банка Китая Ли Бо отметил, что виртуальный юань предназначен для внутреннего использования, и Китай не планирует бросать вызов господству доллара США в мире.
Что касается интернационализации юаня, мы много раз говорили, что это естественный процесс, и наша цель – не заменить доллар США или любую другую международную валюту. Я думаю, что наша цель – предложить рынку возможность выбора и облегчить международную торговлю и инвестирование,
– рассказал Ли Бо.
Тестирование виртуального юаня продолжается на фоне введения строгих ограничений по сектору криптовалюта в Китае. В 2017 году власти Поднебесной запретили деятельность местных криптобирж. Теперь регуляторы обратили внимание на борьбу с майнингом биткоина.