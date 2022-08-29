Нефть стремительно взлетела в цене: сколько стоят Brent и WTI

В начале новой недели нефть демонстрирует рост на рынке. Сколько стоят топовые марки нефти – читайте в материале 24 канала.

Сколько стоят эталонные марки нефти

Нефть марки Brent заканчивает первый день этой недели с ценой на уровне 104,76 доллара за баррель, что на 5,45 доллара больше, чем днем ранее. С начала сегодняшних торгов эта марка нефти подорожала на 3,73%, согласно данным Finance! Yahoo.

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Сентябрьские же контракты на нефть под маркой West Texas Intermediate, сокращенно WTI, торгуется на уровне 96,83 доллара за баррель. По сравнению с предыдущей торговой сессией сырье на 4,56 доллара стоит больше. С начала сессии эта марка нефти выросла в цене на 4,05 %.

Обратите внимание! Эксперты американского

В то время как согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 104,82 доллара за баррель (+5,67 доллара),

за баррель (+5,67 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 96,91 доллара (+4,65 доллара).

банка Wells Fargo обнародовали новый прогноз относительно дальнейшей динамики доллара США на рынке. Они ожидают, что американская валюта будет расти до конца 2022 года, однако уже в следующем начнет терять позиции.

Прогнозы по ценам на нефть: