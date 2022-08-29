Нефть стремительно взлетела в цене: сколько стоят Brent и WTI
В начале новой недели нефть демонстрирует рост на рынке. Сколько стоят топовые марки нефти – читайте в материале 24 канала.
Сколько стоят эталонные марки нефти
Нефть марки Brent заканчивает первый день этой недели с ценой на уровне 104,76 доллара за баррель, что на 5,45 доллара больше, чем днем ранее. С начала сегодняшних торгов эта марка нефти подорожала на 3,73%, согласно данным Finance! Yahoo.
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Сентябрьские же контракты на нефть под маркой West Texas Intermediate, сокращенно WTI, торгуется на уровне 96,83 доллара за баррель. По сравнению с предыдущей торговой сессией сырье на 4,56 доллара стоит больше. С начала сессии эта марка нефти выросла в цене на 4,05 %.Обратите внимание! Эксперты американского банка Wells Fargo обнародовали новый прогноз относительно дальнейшей динамики доллара США на рынке. Они ожидают, что американская валюта будет расти до конца 2022 года, однако уже в следующем начнет терять позиции.
В то время как согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- марка нефти Brent торгуется на уровне 104,82 доллара за баррель (+5,67 доллара),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 96,91 доллара (+4,65 доллара).
Прогнозы по ценам на нефть:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Ведь это непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.