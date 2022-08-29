Нафта стрімко злетіла в ціні: скільки коштують Brent та WTI
29 серпня 2022 , 23:50Читать новость на русском
На початку нового тижня нафта демонструє зростання на ринку. Скільки коштують топові марки нафти – читайте у матеріалі 24 каналу.
Скільки коштують еталонні марки нафти
Нафта марки Brent закінчує перший день цього тижня з ціною на рівні 104,76 долара за барель, що на 5,45 долара більше ніж днем раніше. З початку сьогоднішніх торгів ця марка нафти подорожчала на 3,73%, згідно з даними Finance!Yahoo.
Цікаво Один із найнадійніших видів пасивного доходу: експерт розповів про нюанси та опції
Натомість вересневі контракти на нафту під маркою West Texas Intermediate, скорочено WTI, торгується на рівні 96,83 долара за барель. У порівняні з попередньою торговою сесією сировина на 4,56 долара коштує більше. З початку сесії ця марка нафти зросла в ціні на 4,05%.Зверніть увагу! Експерти американського банку Wells Fargo оприлюднили новий прогноз щодо подальшої динаміки долар США на ринку. Вони очікують, що американська валюта буде зростати до кінця 2022 року, проте вже у наступному – почне втрачати позиції.
Тоді як згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:
- марка нафти Brent торгується на рівні 104,82 долара за барель (+ 5,67 долара),
- барель американської нафти WTI торгується за ціною у 96,91 долара (+ 4,65 долара).
Прогнози щодо цін на нафту:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.