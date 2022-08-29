Нафта стрімко злетіла в ціні: скільки коштують Brent та WTI

На початку нового тижня нафта демонструє зростання на ринку. Скільки коштують топові марки нафти – читайте у матеріалі 24 каналу.

Скільки коштують еталонні марки нафти

Нафта марки Brent закінчує перший день цього тижня з ціною на рівні 104,76 долара за барель, що на 5,45 долара більше ніж днем раніше. З початку сьогоднішніх торгів ця марка нафти подорожчала на 3,73%, згідно з даними Finance!Yahoo.

Цікаво Один із найнадійніших видів пасивного доходу: експерт розповів про нюанси та опції

Натомість вересневі контракти на нафту під маркою West Texas Intermediate, скорочено WTI, торгується на рівні 96,83 долара за барель. У порівняні з попередньою торговою сесією сировина на 4,56 долара коштує більше. З початку сесії ця марка нафти зросла в ціні на 4,05%.

Зверніть увагу! Експерти американ

Тоді як згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 104,82 долара за барель (+ 5,67 долара),

за барель (+ 5,67 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною у 96,91 долара (+ 4,65 долара).

ського банку Wells Fargo оприлюднили новий прогноз щодо подальшої динаміки долар США на ринку. Вони очікують, що американська валюта буде зростати до кінця 2022 року, проте вже у наступному – почне втрачати позиції.

Прогнози щодо цін на нафту: