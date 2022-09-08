После обвала до минимума за 7 месяцев: что сейчас происходит с ценами на нефть
На четверг, 8 сентября, рынок нефти вернулся к росту. Сколько сейчас стоят известные марки Brent и WTI и что влияет на цены – читайте в материале 24 канала.
Сколько стоят самые известные марки нефти
Нефть Brent по состоянию на 8 сентября торгуется на уровне 88,61 доллара за баррель. С начала дня марка нефти подорожала на 0,69%. Однако по сравнению с предыдущим днем эта марка нефти подешевела на 1,16 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.
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В то же время контракты на нефть под маркой West Texas Intermediate на сегодняшний день стоят 83,21 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим днем марка WTI подешевела на 0,36 доллара. С начала торговой сессии эта марка нефти выросла на 1,55%.
В то время как согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- марка нефти Brent торгуется на уровне 89,01 доллара за баррель (- 0,53 доллара),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 83,47 доллара (-0,04 доллара).
5 сентября 2022 г. стоимость нефти довольно резко возросла на фоне решения ОПЕК+ о сокращении объемов добычи черного золота. Они идут на этот шаг, чтобы поддержать цены на нефть на определенном уровне.
В среду, 7 сентября, цены на нефть упали до минимального уровня за последние 7 месяцев. Это связывают с угрозами России остановить экспорт нефти и газа некоторым странам. Однако уже сегодня динамика черного золота на рынке изменилась, вернувшись к росту, сообщает Reuters.
Прогнозы по ценам на нефть :
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.