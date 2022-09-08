Після обвалу до мінімуму за 7 місяців: що зараз відбувається з цінами на нафту
Станом на четвер, 8 вересня, ринок нафти повернувся до зростання. Скільки зараз коштують відомі марки Brent та WTI та що впливає на ціни – читайте у матеріалі 24 каналу.
Скільки коштують найвідоміші марки нафти
Нафта Brent станом на 8 вересня торгується на рівні 88,61 долара за барель. З початку дня ця марка нафти подорожчала на 0,69%. Проте у порівнянні з попереднім днем ця марка нафти подешевшала на 1,16 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.
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Водночас контракти на нафту під маркою West Texas Intermediate на сьогодні коштують 83,21 долара за барель. У порівнянні з попереднім днем марка WTI подешевшала на 0,36 долара. З початку торгової сесії ця марка нафти зросла на 1,55%.
Тоді як згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:
- марка нафти Brent торгується на рівні 89,01 долара за барель (- 0,53 долара),
- барель американської нафти WTI торгується за ціною у 83,47 долара (- 0,04 долара).
5 вересня 2022 року вартість нафти досить різко зросла на фоні рішення ОПЕК+ про скорочення обсягів видобування чорного золота. Вони йдуть на цей крок, аби підтримати ціни на нафту на певному рівні.
У середу, 7 вересня, ціни на нафту впали до мінімального рівня за останні 7 місяців. Це пов'язують із погрозами росії зупинити експорт нафти та газу деяким країнам. Проте вже сьогодні динаміка чорного золота на ринку змінилася, повернувшись до зростання, повідомляє Reuters.
Прогнози щодо цін на нафту:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.