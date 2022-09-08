Після обвалу до мінімуму за 7 місяців: що зараз відбувається з цінами на нафту

Станом на четвер, 8 вересня, ринок нафти повернувся до зростання. Скільки зараз коштують відомі марки Brent та WTI та що впливає на ціни – читайте у матеріалі 24 каналу.

Скільки коштують найвідоміші марки нафти

Нафта Brent станом на 8 вересня торгується на рівні 88,61 долара за барель. З початку дня ця марка нафти подорожчала на 0,69%. Проте у порівнянні з попереднім днем ця марка нафти подешевшала на 1,16 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Водночас контракти на нафту під маркою West Texas Intermediate на сьогодні коштують 83,21 долара за барель. У порівнянні з попереднім днем марка WTI подешевшала на 0,36 долара. З початку торгової сесії ця марка нафти зросла на 1,55%.

Тоді як згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 89,01 долара за барель (- 0,53 долара),

за барель (- 0,53 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною у 83,47 долара (- 0,04 долара).

5 вересня 2022 року вартість нафти досить різко зросла на фоні рішення ОПЕК+ про скорочення обсягів видобування чорного золота. Вони йдуть на цей крок, аби підтримати ціни на нафту на певному рівні.

У середу, 7 вересня, ціни на нафту впали до мінімального рівня за останні 7 місяців. Це пов'язують із погрозами росії зупинити експорт нафти та газу деяким країнам. Проте вже сьогодні динаміка чорного золота на ринку змінилася, повернувшись до зростання, повідомляє Reuters.

Прогнози щодо цін на нафту: