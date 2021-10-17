Не были популярными: Monobank решил закрыть карты в злотых

Monobank сообщил о закрытии всех карт у польских злотых. Нововведение заработает с 13 декабря 2021 года.

Это решение обусловлено тем, что такие карты не пользовались популярностью среди онлайн-клиентов. Об этом изданию LIGA.net рассказали в техподдержке банка.

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Monobank закрывает карты в злотых

Пользователи Monobank получили сообщение о том, что все карты в злотых будут закрыты. Поэтому остатки денег автоматически переведутся на кредитные карты по действующему курсу валют.

Сами же карточки с 13 декабря 2021 года станут неактивными для пользования. Также в банке посоветовали уже сейчас перевести деньги в национальной валюте Польши на любые другие карты, в которых валюта хранится в гривнах.



Monobank закрывает карты в злотых / Скриншот из рассылки онлайн-банка

В техподдержке Monobank пояснили, что карты в злотых не были популярными среди клиентов. К тому же большое количество продуктов затрудняет пользование приложением.

Представители банка также посоветовали открыть валютную карту в евро или долларах.

"Наша миссия – сохранить простоту для всех клиентов. Поэтому больше не доступно открытие карты в злотых", – ответили в онлайн-банке на запрос журналистов.

Ранее в приложении Monobank произошел крупный сбой