НБУ выведет из обращения сразу 4 банкноты: нужно ли что-то делать украинцам

Уже с 1 января 2023 года Национальный банк Украины начнет изымать из обращения банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен. О главных задачах, процессе и сроках – читайте дальше.

НБУ буду изымать из обращения бумажные банкноты образца 2003 – 2007 годов. Эти деньги планирует заменить. Ключевые цели регулятора – повышение качества находящейся в обращении, а также улучшение наличных расчетов.

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В Украине выведут из обращения 4 банкноты

Вместо банкнот в 5 и 10 гривен в обращение поступят монеты с аналогичными номиналами образца 2018 года. В то время как банкноты номиналами 20 и 100 гривен заменят их вариациями нового поколения с обновленным дизайном и усиленной системой защиты.

В Нацбанке добавили, что при расчетах часто возникает путаница из-за большого количества различных дизайнов банкнот одного номинала. Кроме того, при таких условиях этот процесс банально требует больше времени.

В НБУ подчеркнули, что банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003 – 2007 годов остаются действительными платежными средствами. Граждане могут продолжать ими рассчитываться без ограничений.

В Украине выведут из обращения 4 банкноты / Скриншот из НБУ

Как будет проходить процесс замены банкнот

С 1 января 2023 года Нацбанк вместе с другими украинскими банками будет постепенно изымать из обращения указанные выше банкноты. В частности, этот процесс будет включать следующие шаги:

Банки в Украине перестанут выдавать в кассах банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен старого поколения для всех видов наличных сделок;

старого поколения для всех видов наличных сделок; Регулятор перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.

После этого банкноты передадут НБУ для дальнейшей утилизации. Соответственно они больше не вернутся в обращение.

Напомним, что в Нацбанке создали перечень отделений банков по Украине, которые будут работать на случай длительного отсутствия света. Больше обо всех деталях – рассказываем здесь.