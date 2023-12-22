НБУ представил серию памятных монет, посвященных "Щедрику"

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный совместно с заместителем Главы Миссии США в Украине Робертом Нидемом презентовали набор памятных монет "Щедрик – колядка колоколов". Набор трех серебряных памятных монет "Щедрик – колядка колоколов" продолжает серию "Украинское наследие".

Что символизируют монеты

Серия монет посвящена одному из национальных музыкальных символов Украины – всемирно известной колядке "Щедрик" в обработке композитора Николая Леонтовича. Впервые в украинской нумизматике для монеты была выбрана форма звонка.

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Чем особенный "Щедрик"

В 1922 году Украинская республиканская капелла под руководством дирижера Александра Кошица исполнила "Щедрик" в самом престижном зале Нью-Йорка - Карнеги-холле. Впоследствии появилась его англоязычная версия — колядка Carol of the Bells в обработке американского композитора украинского происхождения Питера Вильговского, которая стала одной из самых популярных рождественских песен в мире.

В НБУ отмечают, что такая форма подчеркивает синергию и единение украинской и американской культуры.

Мы гордимся национальным наследием, громко представляющим миру украинскую культуру и идентичность. Мы гордимся стратегическим партнерством с США, которые с первого дня войны помогают нашей стране бороться с нашествием тирании и рашизма. Уверен, что отношения между Украиной и США будут лишь укрепляться. А монеты-колокольчики, объединившие в себе национальные цвета Украины и США, станут символом продолжения нашего многолетнего сотрудничества.

— отметил Глава Национального банка Андрей Пышный.

Как выглядят монеты

Каждая из трех монет в наборе имеет форму звонка, их номинал 10 гривен. Монеты изготовлены из серебра 999 пробы с массой 31,1 грамм (каждая). На аверсе центральной монеты изображен вертеп с Рождественской звездой, отмечающий глубокие исторические традиции. На аверсе двух других монет есть сборные композиции ангелов, которые символизируют чистоту, силу, Божью помощь, защиту и свет Рождества, а также тексты из песни "Щедрик".

На реверсе центральной монеты отражена стилизованная композиция первого исполнения "Щедрика" хором под руководством дирижера Александра Кошица в 1922 году в Карнеги-холле. Над хором выделяется силуэт ласточки, являющейся главным персонажем песни.

На реверсе двух других монет изображены стилизованные цветные флаги Украины и США, композиция по историческим культовым сооружениям Киева и Нью-Йорка, а также золотистый кружевной фон с колокольчиками, символизирующий мелодию колядки.

! Монеты имеют цветную печать, локальную позолоту, содержащую не менее 0,003 г золота и камешки из оксида циркония. Дизайн монет создали художники художественной группы "АртТриум" Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук.

Монеты можно будет приобрести через интернет магазин НБУ и в ряде банков-дистрибьюторов. в 2024 году. Начало продаж будет объявлено дополнительно. Тираж набора ограничен до 5000 штук.