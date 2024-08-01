Штраф на более 300 тысяч гривен: какую организацию наказал НБУ

НБУ выявил нарушения на платежном рынке Украины. В связи с этим регулятор оформил штраф на сотни тысяч гривен.

НБУ оштрафовал "Украинскую платежную систему"

Решение о штрафе Нацбанк принял 30 июля 2024 года на основе плановой проверки "Украинской платежной системы", которую провели в январе – марте 2024 года.

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В ходе проверки, которую проводил Департамент инспектирования Национального банка, обнаружили ряд нарушений законодательных норм Украины, регулирующих деятельность на платежном рынке. Речь идет о:

Положение о порядке осуществления авторизации деятельности поставщиков финансовых платежных услуг и ограниченных платежных услуг;

Правила хранения, защиты, использования и раскрытия тайны поставщика платежных услуг.

В результате Национальный банк Украины оформил штраф в размере 340 тысяч гривен. "Украинская платежная система" обязана уплатить штраф в течение 7 рабочих дней после получения соответствующего решения от центробанка. Кроме штрафа организация получила письменное предостережение от НБУ.

"Украинская платежная система" также должна устранить все нарушения законодательства о деятельности на платежном рынке. Еще одно требование к обществу с ограниченной ответственностью – это принятие мер, чтобы не допустить повторного нарушения выше упомянутых в будущем. Крайний срок, который установил НБУ, – 30 августа 2024 года.