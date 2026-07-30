Подешевеет ли доллар в конце недели: НБУ опубликовал курс валюты на 31 июля

Нацбанк продолжает активно сглаживать колебания на валютном рынке, сдерживая чрезмерный рост курса доллара с помощью интервенций. В то же время отметка в 45 гривен остается важным "психологическим барьером" для украинцев.

Официальный курс валюты в Украине

По данным Нацбанка, в пятницу, 31 июля, официальный курс валюты для украинцев будет следующим:

доллар США – 44,69 гривны (то есть -19 копеек по сравнению с 30 июля);

(то есть -19 копеек по сравнению с 30 июля); евро – 51,27 гривны (то есть +19 копеек по сравнению с 30 июля).

Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,98 гривны по официальному курсу, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,04 гривны.

Сколько стоит валюта в банках

К слову, по данным 24 Канала , по состоянию на вечер 30 июля покупка доллара в банках обходится в среднем по 44,60 гривны (-5 копеек), а продажа – по 45,10 гривны (-6 копеек).

, по состоянию на вечер 30 июля покупка доллара в банках обходится в среднем по (-5 копеек), а продажа – по (-6 копеек). Покупка евро осуществляется по 50,96 гривны (+10 копеек), а продажа – по 51,64 гривны (+15 копеек).

Что касается курса на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке, как сообщает сайт "Минфин", в среднем обходится по 44,88 гривны (-11 копеек), а продажа – по 45 гривен (+4 копейки).

(-11 копеек), а продажа – по (+4 копейки). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,30 гривны (без изменений), а продажа – по 51,46 гривны (-11 копеек).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, обменные пункты покупают доллары в среднем по 44,47 гривны (-6 копеек), а продают – по 44,98 гривны (-4 копейки).

(-6 копеек), а продают – по (-4 копейки). Евро покупают по 50,99 гривны (+5 копеек), а продают – по 51,58 гривны (+7 копеек).

Напомним, прогноз динамики валютного рынка в августе озвучил вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов. По базовому сценарию курс доллара будет находиться в пределах 44,7 – 45,7 гривны.

В то же время остается актуальным ряд факторов, которые могут дестабилизировать ситуацию, в частности цены на энергоресурсы.