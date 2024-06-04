НБУ оштрафовал один из крупнейших государственных банков Украины

Украинский Нацбанк выявил факт нарушения требований законодательства, регулирующих деятельность на платежном рынке одним из банков. Об этом стало известно по результатам безвыездного надзора за соблюдением законодательства Украины о защите прав потребителей финансовых услуг.

Речь идет о государственном "Ощадбанке", который получил штраф от Национального банка Украины.

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Реакция "Ощадбанка"

Пресс-служба государственного банка во время разговора с 24 Каналом заявила, что информация соответствует действительности. Также представители кредитора добавили, что признают (нарушение требований законодательства – 24 Канал) и будут улучшаться.

В связи с этим "Ощадбанку" потребуется уплатить штраф в размере 170 тысяч гривен. Соответствующее решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем. Это произошло 3 июня 2024 года.

Какие нарушения обнаружил Нацбанк

Согласно официальным данным "Ощадбанк" нарушил ряд требований украинского законодательства:

Применение усиленной аутентификации пользователя при осуществлении электронного взаимодействия и получения пользователем доступа к счету с помощью средств дистанционной коммуникации

Обязанность эмитента предоставлять ПИН, индивидуальную учетную информацию и/или другую информацию, которая позволяет осуществлять платежные операции с использованием платежного инструмента, только держателю платежного инструмента;

Обязанность поставщика платежных услуг, обслуживающего ненадлежащего получателя, заблокировать средства в сумме ненадлежащей платежной операции на счете ненадлежащего получателя на срок до 30 календарных дней для установления правомерности платежной операции в случае опротестования ненадлежащей платежной операции плательщиком и/или владельцем счета.