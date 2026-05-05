Почти 8 миллионов и жесткий дедлайн: НБУ оштрафовал сервис NovaPay

Национальный банк Украины после проверки наложил штраф в размере почти 8 миллионов гривен на международный платежный сервис NovaPay. Финучреждение входит в состав группы "Новая Почта".

Почему оштрафовали сервис NovaPay?

Компанию оштрафовали за нарушение требований законодательства о рынке услуг и о защите прав потребителей, отмечает регулятор.

Смотрите также Онлайн-продажи без иллюзий: с какими трудностями могут сталкиваться предприниматели

Решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков и платежной инфраструктуры НБУ. Это произошло после плановой проверки "НоваПей" сотрудниками Департамента инспектирования в сентябре – ноябре 2025 года.

По ее результатам Нацбанк выявил нарушения требований украинского законодательства, которое регулирует деятельность на платежном рынке. Например, по мнению специалистов, сервис нарушил:

законодательство о платежных услугах и потребительском кредитовании;

ряд нормативных актов НБУ о кассовых операциях;

некоторые требования по открытию счетов;

обязательства о защите платежной информации;

и условия договоров с клиентами.

В итоге регулятор обязал NovaPay уплатить два штрафа на общую сумму почти 8 миллионов гривен:

первый – 4 882 959,19 гривен – за нарушение отдельных требований по платежным операциям, кассовой работы и защиты информации;

второй – 3 116 100,00 гривен – за нарушение некоторых норм относительно платежных услуг, потребительского кредитования и договоров с клиентами.

ООО "НоваПей" обязано уплатить вышеупомянутые штрафы в течение 14 календарных дней со дня доведения до его сведения соответствующих решений,

– отметили в НБУ.

Важно! Кроме того, по решению регулятора, компания имеет время только до 25 июня 2026 года, чтобы устранить все нарушения и привести свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства.

Что ответили в компании на штраф?

В платежном сервисе уже отреагировали на решение Нацбанка. Компания подтвердила, что получила штраф от регулятора, но оспаривать его не собирается, пишет Forbes Ukraine.

Более того, она якобы уже исправила почти все нарушения, которые нашли специалисты во время проверки.

Основные претензии касались платежных процессов, и мы уже почти полностью соответствуем требованиям законодательства. Это не повлияло на средства клиентов и стабильность сервисов,

– отметили в NovaPay.

Напомним, что NovaPay – это международный финансовый сервис из группы компаний NOVA, который уже почти 14 лет предоставляет финансовые услуги для людей и бизнеса. Он работает как онлайн, так и офлайн – в более чем 3 600 отделениях по всей Украине.

В мобильном приложении NovaPay собраны различные финансовые функции в одном месте. Например, есть отдельные разделы для личных и бизнес-операций. Через него можно отправлять и получать деньги, оплачивать коммунальные услуги, рассчитываться за доставку "Новой почты", а также управлять своими счетами и другими финансовыми операциями.

Важно! В 2023 году NovaPay стала первым небанковским учреждением в стране, которое получило право на открытие счетов, выпуск кредитных и платежных карт и т.д., оформив расширенную лицензию Нацбанка.

Что еще нужно знать о сервисе NovaPay?

Предприниматели, которые сотрудничают с NOVA, могут оформить договор наложенного платежа непосредственно через мобильное приложение NovaPay. Это позволяет автоматизировать процесс подключения услуги и упростить работу с платежами.

Среди преимуществ сервиса – зачисление средств без дополнительной комиссии на счет ФЛП, а также возможность контролировать все финансовые операции в одном приложении.

Кроме того, NovaPay стала первой частной компанией в Украине, которая во время полномасштабной войны выпустила собственные корпоративные облигации. Позже компания также повысила ставки по долгосрочным бумагам, сделав их доходность выше, чем у классических банковских депозитов.