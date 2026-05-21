Опасное письмо от НБУ: возможно оно уже пришло вам на почту

НБУ предупреждает украинцев о мошеннической кампании по рассылке писем. Эти сообщения имитируют обращение Нацбанка и имеют вредные вложения.

Что известно о фейковых письмах от НБУ?

Уже известно, что злоумышленники присылают письма с разных электронных адресов, сообщает НБУ.

Однако все отправления вроде как происходят от имени НБУ. Чтобы добавить убедительности, злоумышленник сделали оформление письма как главную страницу официального сайта регулятора.



Как выглядит фейковое письмо / Скриншот из электронной почты

По какой схеме действуют злоумышленники:

они побуждают потенциальную жертву перейти по ссылке;

по этой ссылке предлагается загрузить архив с перечнем документов.

Однако в реальности там вовсе не документы, а вредоносное программное обеспечение. Оно предоставит мошенникам удаленный доступ к вашему компьютеру.

Не переходите по добавленным ссылкам и не загружайте никаких файлов!

– призывает НБУ.

Как обезопасить себя от мошенников, когда получаешь сообщение на электронную почту?

Киберпреступность развивается бешеными темпами. Мошенники постоянно придумывают новые методы, позволяющие получить личные данные пользователей, сообщает CyberCrime.

Например, иногда загрузка файла обойдется в значительные суммы. Ведь мошенники "вкладывают" в замаскированные файлы программы-похитители. Как только происходит установка, пользователь теряет доступ к компьютеру. Аферисты обещают все решить и удалить программы. Но за это придется много заплатить.

Чтобы подобных ситуаций не происходило, стоит действовать на опережение:

не открывайте подозрительные письма;

не открывайте файлы, происхождение которых вам неизвестно;

проверяйте адрес отправителя прежде чем взаимодействовать с письмом;

не отвечайте учреждениям на письма, если не уверены в том, кто именно является отправителем (лучше найти официальные контакты учреждения и обратиться туда);

не загружайте программы и приложения с неизвестных сайтов.

Как понять, что это письмо от НБУ?