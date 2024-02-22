НБУ готовит изменения по банковской тайне: что стоит знать украинцам

Украинский Нацбанк вынес на общественное обсуждение изменений относительно банковской тайны. Это связывают с необходимостью, которая касается законодательных норм.

Нацбанк может изменить правила

В Нацбанке указали, что изменения связаны с такими причинами: необходимость приведения Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие со статьями Закона Украины "О банках и банковской деятельности" и и совершенствование порядка раскрытия информации, которая составляет банковскую тайну, регулятору.

Обратите внимание Медь фиксирует рекорды: почему стоит обратить внимание на "нефть нового поколения"

В частности, речь идет о таких нововведениях:

Дополнение перечня информации, составляющей банковскую тайну и раскрываемой банками по запросам уполномоченных государственных органов;

Уточнение вида информации, которая составляет банковскую тайну и которую имеет право предоставлять Национальный банк Украины Фонда гарантирования вкладов физических лиц;

Уточнение видов проверок, которые проводит Нацбанк, при проведении которых кредиторы обязаны предоставлять документы и их копии с информацией, составляющей банковскую тайну.

Что такое банковская тайна Это информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе предоставления услуг и взаимоотношений с ним или третьими лицами. Разглашение этих данных может нанести материальный или моральный ущерб клиенту.

Что это означает для банков

Согласно данным "Минфина", в проекте предлагают, что банки должны дополнительно раскрывать по запросу государственных органов информацию об уникальных идентификаторах и/или номерах эмиссионных платежных инструментов. Для примера, речь идет о таких данных:

Номера платежных карт обоих контрагентов операции (как плательщика, так и получателя средств);

Наименование поставщика платежных услуг контрагента.