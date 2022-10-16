НБУ будет изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20, 100 гривен: что будет вместо них
Источник:Национальный банк Украины
Национальный банк будет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003 – 2007 годов (предыдущего поколения). Вместо них будут деньги с новым дизайном.
Изымание из обращения бумажных банкнот старого образца
С 1 января 2023 года НБУ будет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен старого поколения. Вместо банкнот образцов 2003 – 2007 годов в обращение поступят:
- оборотные монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018 года;
- банкноты номиналами 20 и 100 гривен нового поколения.
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НБУ будет изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20, 100 гривен и заменит их новыми банкнотами и монетами / Инфографика НБУ
Как будет происходить замена банкнот
С начала следующего года Национальный банк совместно с банками начнет постепенное изъятие из наличного обращения указанных банкнот, в частности:
- банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;
- НБУ перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.
Из банков банкноты предыдущего поколения больше не будут возвращаться в обращение. Их будут передавать в Национальный банк для дальнейшей утилизации.
В то же время, постепенно в обращении будут появляться "серебристые" монеты номиналом 5 и 10 гривен образца 2018 года и обновленные банкноты номиналами 20 и 100 гривен – с современным дизайном и усиленной системой защиты.
– говорится в сообщении НБУ.
Почему НБУ нужно вывести из обращения банкноты и заменить их
В регуляторе объяснили замену банкнот двумя причинами: повышением качества наличных денег в обращении и осовремениванием банкнот.
- Повышение качества наличных денег в обращении.
Банкноты предыдущего поколения, уже достаточно длительное время обращающиеся, имеют значительный износ. Их замена позволит улучшить наличные расчеты и удобство для населения.
- Осовременивание дизайна банкнот.
Большое количество различных дизайнов банкнот одного номинала в обращении может приводить к путанице и затратам лишнего времени при осуществлении наличных расчетов. Постепенная замена банкнот предыдущих поколений на соответствующие оборотные монеты и осовремененные банкноты повысит защиту и качество денег и сделает расчет более удобным для граждан.