В этом году компании Apple удалось вернуть себе звание самого дорогого бренда. Об этом свидетельствуют результаты исследования Kantar BrandZ. Техгигант обогнал в этом рейтинге кампанию Amazon, основателем которой является Джефф Безос, впервые за 3 года.

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Компания Apple стала самым дорогим брендом мира

Оценка бренда производителя смартфонов iPhone достигла отметки в 947 миллиардов долларов в 2022 году. В то время как компания Amazon упала сразу на третье место рейтинга. Добавляют, что Apple до этого последний раз признавали самым дорогим брендом в 2015 году. В целом первая пятерка самых дорогих брендов компаний выглядит следующим образом:

Apple – 947 миллиардов долларов;

долларов; Google – 820 миллиардов долларов;

долларов; Amazon – 706 миллиардов долларов;

долларов; Microsoft – 611 миллиардов долларов;

долларов; Tencen – 214 миллиардов долларов.

Кроме того, марка Louis Vuitton, владеющая французским конгломератом LVMH, стал первым брендом из дорогостоящего сегмента, который вошел в десятку рейтинга. Это произошло после роста стоимости на 64% до 124,2 млрд долларов, несмотря на то, что потребители медленно возвращаются после пандемии.

Производитель электрокаров Tesla взлетел сразу на 18 позиций до 29 места . Компания Илона Маска стала ведущим брендом среди автомобилей на фоне всплеска интереса к электрокарам.

Позиции компаний на рынке

На момент создания этого материала лидер рейтинга Kantar BrandZ компания Apple достигла общей капитализации на рынке в размере 2,13 триллиона долларов . В то время как стоимость акций компании колеблются на уровне 131,58 доллара за штуку, согласно данным Yahoo! Finance .

Добавим, что в этом году техгигант потерял звание самой дорогой компании мира, проиграв нефтяному гиганту Saudi Aramco . На сегодняшний день рыночная капитализация этой компании достигла 2,25 триллиона долларов или 8,46 триллиона саудовских реалов, по данным Yahoo Finance . Интересно, что корпорация из Саудовской Аравии не в первый раз достигла этого уровня. Это уже происходило в 2020 году.

Что касается еще двух компаний из тройки лидеров рейтинга Kantar BrandZ, то есть следующие данные:

Alphabet (материнская компания Google) – цена акций – 2175 долларов за штуку, рыночная капитализация – 1,43 триллиона долларов;

за штуку, рыночная капитализация – долларов; Amazon – цена акций – 104 доллара за штуку, рыночная капитализация – 1,05 триллиона долларов.

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