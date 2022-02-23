В прошлом американский инвестор и бизнесмен Уоррен Баффет имел дело с угрозами. Речь идет о конфискации активов и насилии.

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История отношений Баффета и России

В 2006 году на ежегодной встрече с акционерами Уоррен Баффет рассказал, что его инвестиции в американский банк Salomon Brothers (прекратил работать в 2003 году) неприятно завершилась. Дело в том, что к моменту начала вложения средств банк владел нефтяной компанией, которая вскоре столкнулась с проблемами.

Пока мы бурили, мы были рады. Когда мы хотели начать вывоз нефти, после того, как наши деньги были использованы на просверливание скважины, они перестали быть такими дружественными. На самом деле, то, что произошло с нами – настоящий экстрим ,

– рассказал миллиардер.

Кроме того, Уоррен Баффет рассказал о попытке возвращения их оборудования из российского региона. В результате они услышали следующее: "не только техника не получится, люди тоже не выйдут". Инвестор добавил, что после такого опыта может пройти определенное время, прежде чем они снова захотят вложить много денег в Россию. Кроме того, Баффет подчеркнул, что достаточно трудно развить большую уверенность в том, что "мир навсегда изменился там с точки зрения отношения к капиталу, особенно к иностранному капиталу".

К теме! Forbes оценивает капитал Уоррена Баффета в 113,6 миллиарда долларов. По версии Bloomberg , инвестор владеет состоянием в размере 114 миллиардов долларов.

Уоррен Баффет не ведет бизнес в России / Фото Unsplash

Логично, что в 2003 году Уоррен Баффет предпочел китайскую нефтяную компанию российской в ​​контексте инвестиций. По словам инвестора в 2011 году, ему было комфортнее приобрести акции PetroChina чем ЮКОСА .

Деловой партнер Баффета Чарли Мангер заявил о собственной настороженности по отношению к России во время ежегодной встречи Daily Journal в этом месяце. Инвестора спросили, почему он решил вложить деньги в Китай, когда его коллега Джеффри Гундлах назвал эту страну непригодной для инвестиций, пишет Business Insider.

Я отношусь к России так, как он к Китаю. Я не инвестирую в Россию,

– ответил Чарли Мангер.

Цена важнее политики

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и ворвалась на Донбасс. На фоне этого у Уоррена Баффета поинтересовались, влияет ли макроэкономический фактор на его инвестиционные решения. В своем ответе он обратил внимание на два момента:

Миллиардер вспомнил, что приобрел свои первые активы в 1942 году, то есть всего через несколько месяцев после нападения японцев на Перл-Гарбор.

По его словам, тогда макроэкономические показатели тоже выглядели не слишком привлекательно, однако это не помешало ему инвестировать.

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Баффет подчеркнул, что его инвестиции не зависят от заголовков, зато он сосредотачивался на том, что получал за свои деньги. Американский миллиардер всегда ищет конкретный перечень вещей, не зависящий от географии бизнеса: